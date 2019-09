Wangener Jugendhaus und Kreisjugendring setzen ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt

Ein Zeichen setzen für Demokratie und gegen Extremismus. Mit dieser Absicht konnten am Freitagnachmittag nicht nur Wangener Vereine mit Passanten ins Gespräch kommen. Zum zwölften „Internationalen Tag der Demokratie“ organisierten der Kreisjugendring, das Demokratiezentrum Oberschwaben und das Jugendhaus in Wangen erstmals einen Aktionstag rund um das Thema Demokratie.

Aufklärung, Stärkung und Verteidigung der demokratischen Grundsätze: So lautet die Mission von Stefanie Kruse vom Kreisjugendring Ravensburg. Mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ engagiert sie sich für demokratische Bildung sowie für mehr Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft – auch in Wangen.

Ihr Hauptziel sei es am Freitag gewesen, mit den Wangener Bürgern ins Gespräch zu kommen und grundsätzlich Gedanken und Impulse über demokratische Entwicklungen und Grundsätze zu teilen. „Die Aktion soll vor allem für ein gemeinschaftliches Miteinander werben, das auch Kinder und Jugendliche erreichen soll“, sagte Kruse. Außerdem feiert Deutschland dieses Jahr 70 Jahre Grundgesetz. „Über die Grundlage der Demokratie wollen wir vom Kreisjugendring auch informieren“, erklärte sie.

Bedeutungsvoll: Ehrenamtliche Arbeit

Was Jugendliche auf gesellschaftlicher Ebene denken und ob sie sich gehört fühlen, wollten auch die beiden Organisatorinnen Jennifer Kutz und Verena Kron vom Jugendhaus Wangen erfahren. Als mobile, aufsuchende Jugendarbeiterin hat Kron bereits Erfahrung im Kontakt mit Jugendlichen. Ihr sei es wichtig gewesen, mit Menschen bewusst auf gesellschaftlicher Ebene ins Gespräch zu kommen.

„Wir wollen zeigen, dass Demokratie auch ohne Politik funktionieren kann. Zum Beispiel durch Ehrenämter“, sagte sie. Gesellschaftliche Mitbestimmung sei auch auf andere Weise möglich – nicht nur durch Parteien. „Darauf möchten wir mit dieser Aktion ganz deutlich hinweisen.“

Laut Kron unterstützen die Verantwortlichen der Fridays-for-Future-Demonstration den Aktionstag für die Demokratie. „Dadurch werden die Passanten auch auf uns aufmerksam“, sagte die Jugendarbeiterin. Um den Klimawandel ging es unter anderem in einem der Programmpunkte. Ein Poetry Slam – oder besser „Democracy Slam“ – regte zum Nachdenken an. Darin wurde über politische Demokratie sowie den Klimawandel gesprochen, sagte Kron. Kinder konnten an einem Quiz teilnehmen, das ihnen das Konstrukt Demokratie näher bringt.

„Die Welle“ wird gezeigt

Um Demokratie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, endete der Aktionstag mit einem Filmabend im Jugendhaus. Der Film „Die Welle“ zeigt, welche Kraft hinter einer Diktatur, aber auch einer Demokratie steckt“, so Verena Kron.

Allerdings gab es beim „Tag der Demokratie“ einen Wermutstropfen: Das Interesse der Passanten hielt sich in Grenzen. Gut besucht waren die Infostände augenscheinlich, als die Klimademonstranten ihre Kundgebung auf dem Marktplatz abgeschlossen hatten.