Wangener Johannes Herrmann gewinnt in Backnang

92 Kilometer, 1400 Höhenmeter, verteilt auf 40 Runden. So lauteten die Eckdaten des zweiten Radrennens der Saison, an dem das Eliteteam der Rad-Union Wangen teilgenommen hat. Entsprechend defensiv war die Taktik zunächst abgestimmt: „Wir wollten auf den ersten 20 Kilometern nur mitgehen, wenn Attacken starten. Wenn sich dann noch keine Spitzengruppe etabliert hätte, wären wir selbst in die Offensive gegangen“, sagte Johannes Herrmann, der das Rennen in Backnang gewann.

Herrmann folgte einer Attacke nach 14 Kilometern und setzte sich mit zwei Fahrern ab. Das Hauptfeld ließ das Trio gewähren. So wuchs der Vorsprung schnell an. Bedingt durch die kurzen Runden stand die Spitzengruppe kurz davor, das Peloton zu überrunden. Herrmann ließ seine Begleiter stehen, zog am Hauptfeld vorbei – und seine fünf Teamkollegen Marco Barke, Dennis Claßen, Levi Meßmer, Roland Rädler und Peter Clauß forcierten sofort das Tempo, um die beiden übrigen Fahrer der Spitzengruppe davon abzuhalten, ebenfalls das Feld zu überrunden. „Das war richtig gut: Wir sechs von vorn, unsere neue Rennkleidung in der Frühlingssonne und auf dem Weg, das Radrennen zu gewinnen“, meinte Clauß. Bis dahin standen aber noch 16 Runden an. Es folgten einige Attacken zahlreicher Fahrer mit dem Ziel, eine neue Spitzengruppe zu bilden. Und tatsächlich gelang es fünf Fahrern, sich auf den letzten zwölf Kilometern noch einmal abzusetzen. Mit Herrmann als sicherem Sieger versuchten die Wangener ihren Sprinter Marco Barke gut zu positionieren, um Platz sieben zu sichern. Barke wurde schließlich Zehnter.

Eine besondere Ehre wurde Barke, Herrmann und Meßmer nach dem Rennen zuteil: Sie wurden aufgrund des Siegs beziehungsweise ihrer starken Leistungen für die Dopingkontrolle ausgewählt.

Eine längere Heimreise hatte der Rad-Union-Fahrer Oliver Mattheis. Aufgrund familiärer Bindungen in die Region startete er im österreichischen Leonding bei Linz beim ersten Rennen der österreichischen Bundesligaserie. Mattheis beendete das stark besetzte, 154 Kilometer lange und recht bergige Radrennen auf dem 26. Platz.

Kommende Woche starten die Wangener beim Klassiker in Zusmarshausen. Der Wetterbericht verspricht eisige Temperaturen, vielleicht sogar Niederschlag. Es werden also herausfordernde Bedingungen.