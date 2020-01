Wangener Haushaltsplan 2020: Ratsfraktionen stehen hinter der städtischen Investitionspolitik

Der Wangener Haushaltsplan für 2020 ist beschlossene Sache – trotz einer drastischen Neuverschuldung auf rund 20 Millionen Euro. Mit seinem einmütigen Votum bekannte sich der Gemeinderat auch grundsätzlich zur städtischen Investitionspolitik, die dafür eine höhere Schuldenobergrenze bis Ende 2024 von 25 Millionen Euro vorsieht.

Trotz sprudelnder Steuereinnahmen und guter Rahmenbedingungen könnte es einem um die städtischen Finanzen „Angst und bange werden“, wie es Tilman Schauwecker (GOL) in seiner Haushaltsrede am Montagabend im Wangener Rat ausdrückte.

Und in der Tat: Die aktuellen und prognostizierten Zahlen für die Allgäustadt sind teilweise furchteinflößend. Die Rücklagen sind aufgebraucht, die Liquidität, also die „flüssigen Mittel“, ist auf das zulässige Mindestmaß zusammengeschrumpft. Die Schulden werden bis Ende 2020 um knapp zwölf auf dann rund 20,5 Millionen Euro steigen und könnten Ende 2023 sogar bei 26 Millionen Euro liegen.

Diese besorgniserregende Entwicklung hängt mit dem umfangreichen Investitionsprogramm zusammen, das die Stadt bereits seit 2019 verfolgt. Auch im laufenden Jahr will die Verwaltung die Rekordsumme von gut 30 Millionen Euro investieren, davon 20 Millionen allein für Baumaßnahmen. Großprojekte sind hier beispielsweise Realschule, Freibad, Kindergarten Primisweiler, Bahnhof und der Bereich Erba/Auwiesen. Und mit der Landesgartenschau 2024 und den damit zusammenhängenden Maßnahmen zur Stadtentwicklung steht in den kommenden Jahren der größte Ausgabenblock noch bevor.

Der Gemeinderat unterstützt im Grundsatz jedoch den finanzpolitischen Kurs der Verwaltung, wie in den Haushaltsreden der fünf Fraktionschefs deutlich wurde. Nicht ohne jedoch auf die Gefahren und auf Einsparpotenziale hinzuweisen. So steht die CDU ausdrücklich hinter den getätigten und künftigen Investitionen in die Pflichtaufgabenbereiche (Schulen und Kindergärten), auch hinter freiwilligen Leistungen wie beim Freibad.

Und bei der Landesgartenschau samt Städtebau glaubt Mathias Bernhard, „dass die Mittel über die nächsten Jahre und Jahrzehnte in Form von Steuern zurückfließen werden“. Möglichkeiten zum Sparen sieht er womöglich in den Bereichen Müllentsorgung (ab 2021), Flüchtlingssozialarbeit oder bei angemieteten Räumlichkeiten für die Verwaltung.

Beim finanzpolitischen Handeln plädierte Tilman Schauwecker sogar für mehr Selbstbewusstsein. Die Stadt Wangen habe zuletzt „vorausschauend gut gewirtschaftet“, zudem sei „nichts von den laufenden und geplanten Investitionen falsch“, so der GOL-Fraktionssprecher und riet: „Gehen wir also auf dem Weg weiter, den das Investitionsprogramm bis einschließlich 2023 vorsieht, unterlassen wir es, in den Jahren bis 2024 zu Gunsten der Landesgartenschau laufende Aufgaben und Angebote der Stadt durch Sparzwänge zu vernachlässigen.“

Ursula Loss (Freie Wähler) will für künftig ausgeglichene Haushalte dagegen, „bereits jetzt alle Bereiche des öffentlichen Lebens durchleuchten“ und brachte alternative Finanzierungsmodelle ins Spiel, um den Haushalt nicht über Gebühr zu belasten, beispielsweise eine Bürgerbeteiligung bei wichtigen Projekten. „Wir werden uns auch zeitnah Gedanken machen müssen, von welchen städtischen Liegenschaften wir uns trennen wollen“, ergänzte Loss, die künftig auch freiwillige Investitionszuschüsse hinterfragen will.

Gewohnt kritisch sah die SPD das Handeln der Verwaltung. „Wir arbeiten einen Investitionsstau bei Schulen und Kindergärten ab, wo jahrzehntelang nichts gemacht wurde“, so Alwin Burth. Die Schulden solle man trotz niedriger Zinsen nicht verharmlosen, das Geld zur Tilgung fehle für künftige Investitionen. Die Fraktion stimme dem Haushalt 2020 aber unter der Voraussetzung zu, dass „die Finanzierung der Maßnahmen aus dem nun verringerten Anteil der Kreisumlage möglich ist“.

Laut Klaus Schliz (FDP) soll die Kontrolle der Ausgaben künftig eine größere Rolle spielen. Die Kommune müsse sich zudem „auf ihre Kern- und Pflichtausgaben konzentrieren, bei freiwilligen Leistungen Zurückhaltung wahren und diese mit einem Fristablauf versehen“. Er kann sich zudem vorstellen, dass mehr Grundstücke in Erbpacht angeboten werden und Leistungen günstiger an Dritte vergeben werden.