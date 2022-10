Wangener Handballfrauen reisen hoch motiviert nach Mössingen

Die Handballfrauen der MTG Wangen sind heiß auf die nächste Herausforderung. In der Verbandsliga gastieren sie am Samstag um 18 Uhr bei der Spvgg Mössingen. Nach zwei Heimsiegen wollen die hoch motivierten Wangenerinnen erstmals in dieser Saison auch auswärts punkten.

Über Mössingen weiß die MTG jedoch noch nicht allzu viel. „Für uns ist das ein unbekannter Gegner“, heißt es in der Mitteilung der Wangenerinnen. Nach dem Aufstieg hat die Spvgg in der Vorwoche gegen den SC Lehr (24:22) die ersten Punkte in der neuen Liga eingefahren. Mit 2:2 Punkten rangiert der kommende MTG-Gegner auf dem sechsten Tabellenplatz.

Ohne Drei zum vierten Saisonspiel

Wangen hat schon ein Spiel mehr als Mössingen absolviert und steht zurzeit besser da. Es gab zwei Heimsiege gegen Lehr (47:23) und Ebersbach/Bünzwangen (31:19) – damit steht die MTG auf dem vierten Rang. Ihr bislang einziges Auswärtsspiel der Saison haben die Wangenerinnen jedoch mit 18:28 bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf verloren. Die MTG hofft in der Steinlachhalle in Mössingen auf den ersten Punktgewinn auf fremdem Terrain. Das Trainergespann Zsolt Balogh/Christoph Hörmann muss dabei allerdings auf Johanna Rasch, Melanie Wegele und die A-Jugendliche Nele Roos verzichten.