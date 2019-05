Wangener Handballer gehen ihren Weg

Die Württembergliga Süd ist seit Sonntagabend Geschichte. Historisches ist dabei den Wangener Handballern gelungen. Dank eines eindrucksvollen 38:28 (17:14)-Erfolges im Bezirksderby beim TV Gerhausen beendete die MTG die wohl letzte Saison der Südgruppe auf einem fünften Platz (37:19 Punkte). Nur die üblichen Verdächtigen Schwäbisch Gmünd als sofortiger Oberligarückkehrer, Wolfschlugen (Oberliga-Relegation), Heiningen und Deizisau platzierten sich nach 28 Spieltagen vor den Allgäuern, die auf 17 Siege, drei Unentschieden und nur acht Niederlagen zurückblicken. „Eine tolle Saison“, bilanziert ein höchst zufriedener Teammanager Arno Uttenweiler.

In der Blausteiner Dieter-Baumann-Halle ließ die MTG nur in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit ein relativ ausgeglichenes Spiel zu gegen danach überforderte Gerhausener, die gerade so den Klassenverbleib in trockene Tücher brachten. Von nun an bestimmten die Wangener das Geschehen und gaben die Führung bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab. Übrigens: Kein anderer Konkurrent am letzten Spieltag schaffte es, den Gegner mit einer Differenz von beachtlichen zehn Toren Differenz in die Knie zu zwingen. Auf Wangener Seite herausragend: der baumlange „Shooter“ Marc Kuttler und Impulsgeber Aaron Mayer (drei Siebenmeter) mit jeweils acht Treffern.

In der Südgruppe muss neben Herbrechtingen-Bolheim nun auch Aufsteiger Hohenems den schweren Gang zurück in die Landesliga antreten. Um den Klassenverbleib kämpft somit Hegensberg-Liebersbronn. In der Nordgruppe darf der SV Fellbach nach einer hauchdünnen Entscheidung den Oberligaaufstieg bejubeln. In der Oberligarelegation treffen damit Wolfschlugen (Süd) und Leonberg/Eltingen (Nord) aufeinander. Die Abstiegsfrage klären müssen Hegensberg-Liebersbronn und Bietigheim II. In der Nordgruppe nach unten gehen nach Stand der Dinge aber auf alle Fälle Flein und Altensteig.

Derbys könnten wegfallen

Die Zusammenlegung von Württembergliga Süd und Nord ab der Saison 2020 trifft auch bei der MTG Wangen, die die viertbeste Abwehr (779 Tore) und den drittbesten Angriff (892 Treffer) stellt, keinesfalls auf eine ungeteilte Meinung. „Es gibt wohl einige Probleme bei der Schiedsrichterzuteilung“, weiß Manager Uttenweiler. „Angeblich gibt es zu wenige Unparteiische. Wir müssen die Entscheidung des Württembergischen Handballverbandes so oder so hinnehmen und das Beste daraus machen.“

Die Befürchtung der MTG: Attraktive wie lukrative Derbys, etwa gegen Laupheim oder Gerhausen, könnten ab der Saison 2020/21 womöglich wegfallen. Sollten sich diese Kontrahenten, was durchaus zu befürchten steht, nicht für die eingleisige Württembergliga qualifizieren. Sei’s drum: Die Wangener gehen ihren Weg, etwa mit den hoffnungsvollen Nachwuchskräften Leopold Plieninger und Felix Mendler.

In den nächsten zwei Wochen steht noch ein intensives Mannschaftstraining an, bevor es alle zusammen zu einem Urlaub in den sonnigen Süden zieht (voraussichtlich Bulgarien). „Wir werden konsequent planen und uns auf die neuen Gegebenheiten vorbereiten“, erklärt MTG-Teammanager Uttenweiler.