Fotgalerie Kinderfest Wangen: Wangener Grundschüler vergnügen sich beim Bunten Rasen

Die Kinderstimmen sind schon von weither hörbar gewesen. Im Allgäu-Stadion ist am Freitagvormittag – erstmals seit 2019 – wieder der große Spielplatz des Kinderfest Bunten Rasens aufgebaut gewesen. Das Vergnügen der Grundschülerinnen und -schüler war nicht nur akustisch, sondern auch optisch wahrnehmbar. Für die Allermeisten der 1122 Schüler aus zehn Wangenern Grundschule war es aufgrund von Corona und entsprechenden Absagen der erste Besuch beim Bunten Rasen.

Es sind die alten Spiele vom Sack- oder Seilhüpfen bis hin zum Sommerskilaufen, die begeistern. Neu nur: Anstelle von bunten Luftballonen eröffneten nun Seifenblasen den Start des Bunten Rasens in drei Blöcken.

Rektor freut sich, dass es den Bunten Rasen wieder gibt

„Ist es nicht herrlich, dass wir das jetzt endlich wieder machen können“, freute sich Peter Schlichte, Rektor der Schule Niederwangen, der sich bei schönstem Sonnenschein und mit Blick auf das Getümmel darüber. Zwei Jahre ist der Bunte Rasen pandemiebedingt ausgefallen, vor drei Jahren war er zum bislang letzten Mal. Dies bedeutet auch: Mit Ausnahme der Viertklässler waren alle und war für alle alles neu.

Organisatorisch ist alles beim Alten geblieben: In drei Blöcken und zeitlich versetzt starteten die Schulen, für die Erst- und Zweit- sowie die Dritt- und Viertklässler gab es jeweils neun Stationen und wer mindestens sieben davon durchlief und „Laufkarte“ und Leergut abgab, durfte seine Wertgutscheine in Empfang nehmen.

„An den Stationen haben wir nichts verändert“, erzählte Ulrike Thanner, die dem zwölfköpfigen Kinderfest-Ausschuss Unterhaltung und Spiele vorsteht und der rund 80 Lehrer, Eltern, Jugendliche als Helfer an den Stationen zuarbeiteten. Spaß und Spiel standen im Vordergrund, die sportliche Bewegung, die Freude an der Bewegung, aber auch der Teamgeist wie beispielsweise beim Sommerskilauf oder beim Tauziehen, das nur miteinander bewältigt werden kann.

Das sagen die Kinder selbst zu den Spielangeboten

Hier hörte man Anfeuerungsrufe für „Jana“, dort konzentrierte sich ein Junge auf dem Kettcarparcous aufs Einlenken in die Kurve. Und wie gefiel es den jungen Akteuren? „Gut“, sagte die achtjährige Stehle von der Grundschule Schomburg und fand, „dass man hier so tolle Sachen machen kann“. Am Coolsten sei das Tauziehen, meinte der achtjährige Ben von der Grundschule Neuravensburg: „Ich habe mit meiner Gruppe gewonnen.“

Auch Simon und Tilo von der Grundschule Leupolz waren sich bei der Antwort auf die Frage absolut einig, ob Schule anstelle von Buntem Rasen vielleicht nicht besser wäre? „Nein, nein, nein!“ Sie hatten ihren Spaß beim BMX-Fahren und am Sackschlauch.

Nach und nach endete das bunte Gewusel im Allgäu-Stadion. „Es sind wieder Dinge im Stadion zurückgeblieben“, berichtete Ulrike Thanner. Die Fundsachen können ab Montag im Städtischen Fundbüro abgeholt werden.