Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das „Cantarte Wangener Gezwitscher: Helden!“ konnte nach einer Reihe verregneter und kühler Tage am Samstag, 10. Juli 2021 bei herrlichem Wetter stattfinden. Die Besucher strömten zahlreich in den Zunftwinkel. Die Auftritte haben den Sängerinnen und Sängern, sowie Chorleiterin Martina Klesse-Schmitz unglaublich viel Freude bereitet, sie waren einfach eine tolle Belohnung nach den schwierigen Bedingungen für den Chorgesang in den vergangenen fünfzehn Monaten, sowie den vielen coronabedingt erzwungenen Absagen und/oder Verschiebungen zahlreicher Veranstaltungen.

Die drei je 30-minütigen Darbietungen gaben einen Vorgeschmack auf das unterhaltsame Cantarte-Sinnkonzert „Helden!“, geplant an drei Terminen in der Wangener Stadthalle; am Samstag, 9. Oktober 2021 um 17 Uhr und um 20 Uhr und am Sonntag, 10. Oktober 2021 um 18 Uhr.

Karten für diese Konzerte gibt es ab zwei Wochen vorher im Vorverkauf bei der Buchhandlung Natterer. Cantarte freut sich auf Sie! Info über Cantarte findet man online unter www.musicalion.com/cantarte.