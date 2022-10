Wangener Gehrenbergsteg wird am Freitag wieder geöffnet

Die Sperrung kam überraschend. Und so standen am Donnerstag viele Menschen verdutzt vor dem Bauzaun, der den Zugang zum Gehrenbergsteg verhinderte, mussten unverrichteter Dinge umkehren und einen weiten Umweg auf die andere Argenseite in Kauf nehmen. Erst im Lauf des Freitags wurde die Sperrung der wichtigen Fußgängerbrücke über die Argen aufgehoben. Grund dafür waren Arbeiten für die Landesgartenschau 2024, die derzeit im Bereich Argeninsel und dem künftigen Sportpark am Gehrenberg (im Bereich des früheren Wohnmobilstellplatzes) laufen. Konkret ging es in den beiden Tagen um die Sanierung des Fußwegs zwischen Argensporthalle und dem Steg sowie um begleitende Tiefbauarbeiten. Erst vor kurzem hatte die Stadt mitgeteilt, dass sie den Gehrenbergsteg wenn möglich bis Herbst 2023 geöffnet halten will. Kurzzeitige Sperrungen wie die am Donnerstag und Freitag könne man aber nicht ausschließen.