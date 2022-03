Wangener Gastronom fährt 2000 Portionen Tomatensuppe für Geflüchtete an ukrainische Grenze

Dehoga plant Spendenprojekt

Auch der Kreisverband des Deutschen Holte- und Gaststättenverbands (Dehoga) hat mit Gastronomen aus der Region ein Hilfsprojekt gestartet. Ab April soll es in mehreren Restaurants im Kreis Ravensburg ukrainische Speisen geben. Wer diese bestellt, isst und bezahlt, spendet automatisch an die Hilfsorganisation H.O.P.E aus Wangen. Mit bei dieser Aktion dabei sind aus dem Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung Wangen neben dem Stadtbräu Wangen auch das Hotel Restaurant Zum Schloss in Amtzell, das Farny-Hotel Kißlegg , Leonhardts Stall-Besen in Wangen-Humbrechts und das Hotel Restaurant Blaue Traube in Wangen. (swe)