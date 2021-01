Wangener Funkenzunft kann Bäume nicht einsammeln

Die Funkenzunft Wangen sieht für den Februar coronabedingt keine Möglichkeit, einen Funken in gewohnter Weise abbrennen zu können. Deshalb hat die Vorstandschaft beschlossen, nach Weihnachten auch keine Christbäume zu sammeln. Die Stadt Wangen ermöglicht es laut eigener Mitteilung dennoch, dass die Bäume in der Kernstadt an den bekannten Plätzen abgelegt werden können. Die Plätze werden ab kommender Woche nach und nach vom städtischen Bauhof geräumt.

Die Vorsitzende der Funkenzunft, Sabine Berte-Walser, und ihre Mitvorstände bedauern, dass die alten Bräuche in diesem Jahr nicht stattfinden können. Die Zunft sieht sich schon allein durch die geltenden Corona-Regeln nicht in der Lage, die Christbäume einzusammeln. Erschwerend komme hinzu, dass eine Reihe der Zunftmitglieder, die immer mit anpacken, zur Corona-Risikogruppe gehöre, so Sabine Berte-Walser. Deshalb wandte sie sich mit dem Problem bereits frühzeitig an die Stadt.

Der Landkreis Ravensburg, seit dem Jahreswechsel für die Abfallentsorgung in Wangen zuständig, signalisierte der Stadt, dass alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtgebiet einschließlich der Ortschaften die ausgedienten Bäume kostenlos im Entsorgungszentrum Obermooweiler abgeben können.

Die Stadt werde darüber hinaus jedoch – wie in der Vergangenheit – die bekannten Christbaumsammelstellen in der Kernstadt einrichten. So soll den Bürgerinnen und Bürgern die Abgabe der Bäume erleichtert werden. Und es solle vermieden werden, dass Bäume wild abgelagert werden. Der städtische Bauhof wird sie dann abtransportieren, wie die Stadt mitteilt.

Sabine Berte-Walser bittet außerdem, die ausgedienten Christbäume auf keinen Fall auf dem Funkenplatz abzuladen, da dieser auf Privatgrund liege.

Dies sind die Sammelstellen:

Sattel/Galgenbühl: Grüntenweg, gegenüber vom Schwarzwaldweg

Kriegerheim: Argonnenstraße, Wendeplatte am Weiher

Berger Höhe: Nieratzer Weg, Wendeplatte der Berger Höhe-Schule

Nieratzer Weg, Ecke Mörikeweg

Uhlandweg, neben Hof Netzer, gegenüber Hausnummer 11

Haid: Gustav-Freytag-Straße Parkplatz an der Louise-Aston-Straße

Prato-Straße, Ecke Gordian-Scherrich-Straße

Wittwais: Siebenbürgenstraße, Ecke Oderstraße, Richtung Banatstraße

Waltersbühl: Am Waltersbühl, Ecke Pfannerstraße

Franz-Josef-Spiegler-Straße, Ecke August-Braun-Straße

August-Braun-Straße, Ecke Christoph-Crimmer-Weg

August-Braun-Straße, vor Hausnummer 27

Franz-Josef-Spiegler-Straße, vor Hausnummer 69 am Wald

Franz-Josef-Spiegler-Straße, vor Hausnummer 75 Ecke Waldweg

Karl-Saurmann-Straße, Wendeplatte am Spielplatz

Praßberg: Wermeisterweg, Ecke Joh.-Jung-Straße am Spielplatz

Andreas-Rauch-Straße, Ecke Praßbergstraße auf Spielplatz

Vorstadt: Leutkircher Straße, am Jugendhaus

Leutkircher Straße, Ecke Schäferhofweg

Schießstattweg, neben dem Spielplatz

Hinteres Ebnet: Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Ebnetstraße vor Hausnummer19

Epplings: Am Epplingser Bach vor der Bushaltestelle

Kohlplatz: Sigmannser Weg, Weg neben der Kanalbrücke

Atzenberg: Kopernikusweg, Spielplatz

Fraunhoferstraße in der Nähe der Simoniusstraße

Gehrenberg: Am Gehrenberg, Ecke Südring

Auwiesen: Südring, Ecke Einfahrt z. Tiefgar. vor Hausnummer15

Vorderes Ebnet: Am Klösterle, Ecke Am Bleichehof

Stadtmitte: Aumühleweg neben der Einfahrt zur Argensporthalle