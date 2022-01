Wangener Friedhof soll auch mit neuen Angeboten klassischen Charakter behalten

Die Stadt Wangen will noch in diesem Jahr ihr Gräberangebot erweitern. So sollen eine Gemeinschaftsanlage für Särge und Urnen sowie ein Grabfeld entstehen, auf dem eine Bepflanzung keine Pflicht ist. Dem hat der Gemeinderat kürzlich bei einem Ortstermin zugestimmt, teilt die Verwaltung mit. Nun gehe es in die konkrete Ausgestaltung der neuen Angebote.

Grund für die geplante Weiterentwicklung des Friedhofs St. Wolfgang ist laut Stadt die Tatsache, dass immer mehr Wahl- und Familiengräber nach Ende der 20-jährigen Ruhezeit aufgelöst werden. Außerdem fänden heute in 70 Prozent aller Fälle Urnen- und nur noch zu 30 Prozent Sargbestattungen statt. Dies führe dazu, dass immer mehr Lücken zwischen den Grabfeldern entstehen.

Grund für Aufgabe eines Grabes ist oft die notwendige Pflege

Sehr oft nennen Angehörige die notwendige Pflege als Grund, weswegen sie ein Grab aufgeben wollen, heißt es weiter. Gerade ältere Menschen sähen sich oft entweder aus Alters-, Gesundheits- oder finanziellen Gründen nicht mehr in der Lage, für einen Grabschmuck zu sorgen. Kinder lebten oft weit entfernt und könnten sich nicht darum kümmern. Die Stadt hofft, mit den neuen Angeboten den Friedhofscharakter mit klassischen Grabsteinen und einer Bepflanzung wieder zu stärken.

Gemeinschaftsgrabanlage beim Gehrenberg-Eingang

Die Gemeinschaftsgrabanlage soll in der Nähe des Gehrenberg-Eingangs im Feld 28 entstehen. Es ist laut Verwaltung gut zugänglich – auch für Menschen, deren Bewegung eingeschränkt ist. Vorgesehen seien dort zehn Stelen für mindestens zehn Särge und/oder Urnen. Die Gräber sollen vorerst von der Stadt bepflanzt werden. Im neuen Jahr werden die vorliegenden Vorschläge umgesetzt.

Pflicht für Bepflanzung soll verkürzt werden

Insgesamt soll die Bepflanzungspflicht auf dem Friedhof verkürzt werden. Die Ruhezeit bleibt zwar weiterhin bei 20 Jahren, jedoch soll es nach 15 Jahren erlaubt sein, die Bepflanzung abzuräumen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Stadt würde dann das Grab einsäen und pflegen bis zum Ende der Liegezeit. Allerdings würde dann auch nach 15 Jahren die Möglichkeit wegfallen, Blumen oder Kerzen niederzulegen. In die gleiche Richtung geht das Angebot, die Pflanzfläche an Gräbern zu verkleinern. Nur noch 50 Zentimeter tief und so breit wie der Stein soll eine Bepflanzung künftig sein können.

Im Feld 20, unweit des alten Eingangs, sollen zudem Wahlgräber angeboten werden, bei denen ein Stein gesetzt wird und Grabschmuck bis zu sechs Monate nach der Beisetzung abgelegt werden darf. Auch dort soll Rasen die Gräber bedecken, der dann vonseiten des Friedhofpersonals gepflegt wird.