Zu einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in der Pettermandstraße im Wangener Gewerbegebiet auf dem Atzenberg ist es am Freitag gekommen. Eine Frau hatte sich nach Angaben der Polizei einen Finger in einer Maschine festgeklemmt. Gegen 16.30 Uhr wurde deshalb ein Rüstzug der Feuerwehr gerufen. Die Frau wurde anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.