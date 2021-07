Wangener fahren mehr als 81 000 Kilometer mit dem Rad

Die Stadt Wangen hat sich zum dritten Mal an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis beteiligt. Unterstützt wird die Aktion von der Initiative „Radkultur“ des Landes Baden-Württemberg als Fördergeber und Kooperationspartner. Vom 12. Juni 2021 bis 2. Juli 2021, haben sich laut Pressemitteilung der Stadt 328 Personen aktiv an der Aktion beteiligt und in 18 Teams insgesamt 81 485 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Im Vergleich zu Autofahrten wurden damit zwölf Tonnen CO2 vermieden. Zum Vergleich die Daten für das Jahr 2020: 210 Radelnde, 16 Teams, 53 836 Kilometer, acht Tonnen CO2-Vermeidung.

Oberbürgermeister Michael Lang wertete das „Stadtradeln“ als vollen Erfolg und bedankt sich bei allen Teilnehmenden für ihren Beitrag zum Klimaschutz. Reiner Aßfalg, der die städtische Aktionsteilnahme koordiniert hat, bedankt sich ebenfalls bei allen „Stadtradlern“ und hofft, dass sich auch im Jahr 2022 wieder viele Teams beziehungsweise Radler beteiligen werden.

Die radelaktivsten Teams waren das Rupert-Neß-Gymnasium (RNG) mit 17 041 geradelten Kilometern gefolgt von der Rad-Union Wangen mit 15 522 Kilometern und der SG Niederwangen mit 6943 Kilometern. Die größten Teams waren das RNG mit 105 Teilnehmern, die Rad-Union mit 32 Teilnehmern und die Gemeinschaftsschule Wangen mit 24 Personen.