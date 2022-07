Wangener Expertin: Alkohol ist schon bei Neuntklässlern „ganz normal“

Alkohol, Zigaretten, Cannabis und anderes: Drogenkonsum betraf schon immer einen Teil heranwachsender Menschen. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat dieses Problem unter Jugendlichen aber zugenommen, gehören Drogen offensichtlich teils schon für Neuntklässler quasi zum Alltag. Deshalb wird der Gesamtelternbeirat (GEB) Wangener Schulen mit einigen Partnern jetzt aktiv: Am Donnerstag, 14. Juli, stehen Suchtmittel im Blickpunkt – und zwar „aus verschiedenen Blickwinkeln“. Vormittags für zahlreiche Wangener Schüler, abends dann für Eltern und andere Interessierte. Vorab eine Einschätzung zur Lage in der Allgäustadt: von Christina Keppeler, Schulsozialarbeiterin am Rupert-Neß-Gymnasium, und Christina Fellner, dort Elternbeiratsvorsitzende, aber auch Mitglied des GEB.

Drogen schon bei 15-Jährigen weit verbreitet

Wenn Christina Keppeler über den Drogenkonsum von Jugendlichen berichtet, kann man quasi die Alarmglocken läuten hören. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt sie: Alkoholkonsum, Rauchen – auch von E-Zigaretten und Sishas ist schon in der Generation 15 plus sehr verbreitet. Und sie hat beobachtet: „Meiner Meinung nach haben vor allem die Corona-Lockdowns dazu geführt, dass der Konsum bei Jugendlichen gestiegen ist.“ Dies sei bereits merklich mit den ersten Schulschließungen vor rund zwei Jahren geworden.

Offensichtlich vor allem in einem Punkt: „Alkohol scheint ganz normal zu sein für die Schüler ab der neunten Klasse.“ Auf Feiern oder anderen Treffen gehörten prozenthaltige Getränke und Glimmstängel praktisch dazu. Aber nicht nur dort. Christina Keppeler weiß überdies: „Auch die Hemmschwelle, alleine zu trinken, um sich zu beruhigen oder abzulenken, scheint gesunken.“

Mehr Stress, mehr Überforderung

Die Schulsozialarbeiterin nennt auch einen wahrscheinlichen Grund für steigenden Drogenkonsum der jungen Generation in jüngerer Zeit: „Auffällig ist, dass die Schüler schneller das Gefühl der Überforderung beziehungsweise des Stresses haben.“ Auswege suchten sie dann nicht nur in Alkohol und Zigaretten, sondern auch in selbstverletzenden Handlungen wie etwa der Magersucht. Ferner macht sie einen Anstieg stoffungebundener Süchte aus und nennt hier vor allem den Medienkonsum – auch schon bei jüngeren Jahrgangsstufen. „Die Freizeit wird häufig in den sozialen Netzwerken, mit Videospielen oder Filme schauen verbracht.“ Das alles hat nach Einschätzung von Christina Keppeler weitreichende Folgen: fehlende Konzentrationsfähigkeit, Müdigkeit und innere Unruhe.

Dabei gehen die Schulen in der Region das Thema Drogenkonsum aktiv an, beispielsweise das RNG. Wangens Gymnasium arbeite in der Prävention mit der Suchtberatungsstelle und der Polizei zusammen. Das Ziel: Information und Aufklärung. „Bescheid wissen über die Stoffe und ihre Nebenwirkungen ist ein wichtiger Schritt, damit die Jugendlichen die Chance haben, sich bewusst für oder gegen einen Konsum zu entscheiden, ohne einfach nur dem Gruppenzwang zu folgen“, berichtet Christina Keppeler.

Theater für die Schüler, Podium für Erwachsene

Information und Aufklärung sind auch Intention des Wangener Gesamtelternbeirats samt Partnern, quasi mit einem Schwerpunkttag aktiv zu werden. Vormittags ist die „Wilde Bühne“ aus Stuttgart am RNG zu Gast. Der das Theater tragende Verein hat sich aus der Erfahrung seiner Mitglieder der Prävention verschrieben und präsentiert Schülern diverser neunter Klassen weiterführender Schulen aus Wangen Szenisches. Auf der Homepage schreibt er über sich: „Bei der Wilden Bühne werden ehemals abhängige Menschen zu Spielerinnen und Spielern, die ihre persönliche lebensgeschichtlichen Erfahrungen in das künstlerische Schaffen einfließen lassen. Die daraus entstehenden Theaterstücke ermöglichen eine außergewöhnlich authentische Präventionsarbeit mit dem Publikum.“ Auch ein Austausch mit den Darstellern ist möglich.

Was sich die Elternvertreter erhoffen

Abends sind dann Eltern von Schülern aller Jahrgänge und darüber hinaus Interessierte ins Foyer des Gymnasiums eingeladen. Und Corinna Fellner vom GEB weist auf die hohe Relevanz des Themas hin: „Wenn jemand in die Sucht abdriftet, betrifft es die ganze Familie und deshalb setzen wir Eltern uns für unsere Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsenen vor Ort ein.“ Informationen erhoffen sie und ihre Mitstreiter sich zu einer ganzen Reihe von Fragen, zum Beispiel diese: Wie erkenne ich frühzeitig Gefahren bei eigenen Kindern oder deren Freunden? Wie können sich Kinder verhalten, wenn Freunde regelmäßig zu viel Drogen konsumieren? Wie spreche ich mit meinem Kind? Und klar: Der GEB will natürlich auch das öffentliche Bewusstsein schärfen.

Dabei soll es am Donnerstagabend auch um den Cannabis-Konsum Jugendlicher gehen. Die von der im Bund regierenden Ampelkoalition befürwortete Legalisierung sieht die hiesige Polizei sehr skeptisch. Wohl auch, weil THC von sehr jungen Menschen konsumiert wird. Christina Keppeler geht jedenfalls fest davon aus, dass einige schon mal an einem Joint gezogen haben. Genau wie das Trinken von Alkohol und Rauchen von Zigaretten offenbar aber weniger im direkten Umfeld von Schulen als in der Stadt selbst. Die Schulsozialarbeiterin nennt als Beispiel dafür den Bereich „Richtung E-Center“.