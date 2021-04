Wangener Europatag geht online

Eine Neuauflage der Veranstaltungen in Wangen zum Europatag – in diesem Jahr online – wird es am Freitag, 7. Mai, um 18.30 Uhr geben. Im Kern geht es dann um die Frage, wie über Grenzen hinweg nachhaltig gehandelt werden kann. Der Bergsteiger Norrdine Nouar aus Oberstaufen berichtet bei seinem Vortrag über „Gipfelgespräche über Europa“, die er mit anderen Bergsteigern der Gruppe „hiking4europe“ geführt hat.

Im zweiten Teil des Abends geht es um „Grenzenlos Lebensmittel retten“. Referentin ist die Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch. Zugeschaltet werden laut Pressemitteilung des Veranstalters junge Aktivisten aus der Region, die sich auf diesem Feld engagieren. Für die Veranstaltung kommen die Akteure zumindest teilweise in die Stadthalle Wangen. Von dort wird der Abend gestreamt und ist im Netz auffindbar unter www.wangen.de/fairtradetown. Wer mitdiskutieren möchte, meldet sich unter www.ebo-rv.de/veranstaltungen an.

Norridine Nouar bezeichnet sich als Abenteurer, Bergsteiger und Mensch. Der 34-Jährige hat sich zum Ziel gesetzt, mit Menschen, die seine Liebe zu den Bergen teilen, auf den jeweils höchsten Gipfeln ihres Landes zu steigen und dort über Europa und europäische Beziehungen zu sprechen. Angesichts von Brexit und anti-europäischen Stimmungen in fast allen Ländern dieses Kontinents ist es Nouar ein Herzensanliegen, Menschen für die Stärken Europas zu gewinnen, wie es in der Mitteilung der Stadt Wangen heißt. Das Thema bewegt ihn im wörtlichen Sinne, auch weil Europa Teil seiner Familiengeschichte ist: Seine Mutter ist gebürtige Deutsche, sein Vater kam aus Algerien nach Deutschland. Kern des Vortrags ist die Idee, dass die Herausforderungen der Zukunft nur in einem einigen Europa gemeistert werden können. Das Gespräch im Anschluss moderieren, Professor Dr. Jörg Wendorff, evangelische Kirchengemeinde, und Jürgen Woidschützke von der DAV-Sektion Wangen im Allgäu.

Im zweiten Teil der Veranstaltung berichtet die Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch unter anderem über eine Tagung zum Thema Lebensmittelrettung. Unter dem Titel „Grenzenlos nachhaltig – restelos essen“, hatte sie im Herbst 2020 insbesondere deutsch-französische Partnerkommunen zum Austausch über kommunale Strategien gegen Lebensmittelverschwendung angeregt. „Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich im Müll, obwohl ein großer Teil noch genießbar gewesen wäre. Um das Ziel der Vereinten Nationen, die Halbierung der weltweiten Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu erreichen, erfordert es eine nachhaltige Entwicklung, die in den Kommunen beginnt und an Ländergrenzen nicht aufhört“, sagte sie in diesem Zusammenhang laut einer Mitteilung des Ministeriums. Albrecht Knoch, Wirtschafts- und Sozialpfarrer des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA), wird diesen Teil des Abends moderieren.

Die Veranstaltungen zum Europatag werden getragen von der Evangelischen und der Katholischen Kirchengemeinde, dem Partnerschaftsverein Wangen, der Stadt Wangen sowie dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und dem Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben.