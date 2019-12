Wangener erleben eine Radsportexpedition im Senegal

Die Wangener Rennfahrer Thomas Lienert, Hermann Keller und Peter Clauß haben mit dem Team Embrace The World in Afrika ein Etappenrennen der besonderen Art absolviert. Die drei Sportler der Rad-Union Wangen verbindet eine gemeinsame Vergangenheit im Team Erdgas Schwaben. Nachdem Keller im vergangenen Jahr zum Team mit dem Namen „Umarme die Welt“ wechselte und dort erfolgreich an mehreren Rundfahrten in Afrika und Südamerika teilnahm, konnten nun Lienert und Clauß als Gastfahrer in den sechsköpfigen Kader für die Reise in den Senegal aufrücken.

Die 16. Tour du Sénégal führte über sieben Etappen und mehr als 1000 Kilometer quer durch das westafrikanische Land. Mangels Gebirge waren es vor allem die Temperaturen jenseits der 35 Grad, welche die Athleten forderte. Im kleinen, etwa 50 Sportler umfassenden Fahrerfeld war neben den Deutschen nur das Team des slowakischen Armeesportverbandes aus Europa angereist. Darüber hinaus hatten sich Mannschaften aus Ruanda, der Demokratischen Republik Kongo, Benin, der Elfenbeinküste, Gambia, Guinea und dem Senegal eingefunden.

Das Grüne Trikot gewonnen

Sportlich war die Teilnahme der Wangener laut Mitteilung ein voller Erfolg: Keller und Lienert gewannen jeweils zwei Etappen und beendeten die Rundfahrt auf Platz zwei und vier der Gesamtwertung. Keller gewann darüber hinaus das Grüne Trikot des besten Sprinters, gefolgt von Lienert. Clauß flog mit einem zweiten Etappenplatz und Rang zehn in der Gesamtwertung zufrieden nach Hause. Viel wichtiger sind den drei jedoch die Eindrücke und Erfahrungen.

„Eine siebentägige Rundfahrt, quer durchs ganze Land, so etwas gibt es in Deutschland nicht mehr“, sagte Lienert. „Und selbst wenn es so etwas gäbe, wäre das sicherlich den Profis vorbehalten und damit für uns außer Reichweite. Hier in Afrika gibt es einige Landesrundfahrten, deren Veranstalter sich freuen, wenn Amateure wie wir anreisen. Und für uns ergibt sich die Möglichkeit, an so einer großen Rundfahrt teilzunehmen.“

Clauß meinte: „Es war ein großes Abenteuer: Die Rundfahrt sollte eigentlich im April stattfinden, wurde aber kurzfristig abgesagt. Da wir keine offizielle Ausschreibung finden konnten, flogen wir sozusagen ins Blaue hinein. Selbst als wir – trotz Lufthansa-Streik – in Dakar (der Hauptstadt des Senegal, Anm. der Red.) angekommen waren, wussten wir nicht, wie wir zum 600 Kilometer entfernten Start der Rundfahrt kommen sollten. In diesem Modus verlief die gesamte Woche. Letztendlich hat alles immer irgendwie funktioniert. Die Straßenverhältnisse waren überraschend gut, wohl überwiegend, weil die Industriestaaten in die afrikanische Infrastruktur investieren. Besonders geschockt hat mich der allgegenwärtige Plastikmüll und die gleichgültige Einstellung der Afrikaner dazu.“

Für Keller war unter anderem faszinierend, dass ein Radsportler aus Gambia auf einem „bestimmt 25 Jahre alten Fahrrad“ startete. „Er hat sich über die 1000 Kilometer gekämpft und hatte Spaß dabei. Wir haben ihm seine Sattelhöhe richtig eingestellt und ihn – neben vielen anderen – mit Trinkflaschen, Socken und Handschuhen ausgestattet. Diese Art Aufbauhilfe ist auch die Teamphilosophie von Embrace The World. Es ist auch sehr schön, die Fortschritte anzusehen, da auch einige afrikanische Teams gute Sponsoren gefunden haben und sehr gut ausgestattet sind. Man merkt: Der afrikanische Radsport ist im Aufschwung und die Menschen haben eine große Begeisterung dafür.“

Die Rundfahrt wird beim Weltverband UCI unter der Kategorie 2.2 geführt und ist damit neben der deutschen Meisterschaft der hochklassigste Wettkampf, an dem Lienert und Clauß 2019 teilgenommen haben. Mit den gewonnenen Weltranglistenpunkten haben sich die Wangener das Ticket für die deutsche Meisterschaft 2020 in Stuttgart gesichert.