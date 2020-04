Wangener Erba-Störche: Das Weibchen scheint zu brüten

Erfreuliche Nachrichten gibt es laut Stadt zu den Störchen in der Erba zu vermelden. Offenkundig ist das Weibchen bereits dabei, Eier auszubrüten. Für Vogelkundler Georg Heine spricht demnach die Reaktion des Weibchens auf die Begrüßung des Männchens eindeutig dafür. Das Weibchen bleibe nach seiner Beobachtung im Nest sitzen, wenn das Männchen von einem Ausflug zurückkehrt und zur Begrüßung klappert. „Wenn keine Eier drin liegen, steht ein Weibchen immer auf und dann klappern beide gemeinsam“, sagt Georg Heine. So könne man in Wangen in drei bis vier Wochen auf Storchennachwuchs hoffen. Und, so der Fachmann weiter: Das Nest in Neuravensburg sei noch nicht angenommen worden. Aber das könne sich auch noch ändern. Fotos: Stadt Wangen/sum