Wangener Emil Herzog holt U17-Titel

Die deutschen Meisterschaften der Nachwuchsradfahrer sind für die Rad-Union Wangen sehr erfolgreich verlaufen. Ganz besonders gut lief es für Emil Herzog.

Von der Rad-Union Wangen am Start waren Emil Herzog und Neo Otto in der U17-Klasse. Malcom Otto startete im Rennen der U15-Fahrer. Bei frischen Temperaturen um elf Grad und böigen Wind nahmen über 150 Teilnehmer das Jugendrennen auf dem 12,4 km langen Rundkurs in Angriff

Die anspruchsvolle Strecke forderte die Jungs sehr und es gab viele Stürze, die zumeist glimpflich endeten. Emil Herzog ließ von Anfang an nichts anbrennen und fuhr meist als Tempomacher in der Führungsposition. Das Fahrerfeld war daraufhin langgezogen und die ersten Fahrer mussten den Zug fahren lassen. Der Unionsfahrer fasste sich ein Herz und griff schon in der zweiten Runde an. Dieser Attacke konnte nur Mateo Groß (RV Concordia Reute) standhalten und so fuhren die beiden Ausreißer an der Spitze. Der Vorsprung wuchs von Kilometer zu Kilometer. Eine 20-köpfige Verfolgergruppe versuchte vergeblich, mit in die Entscheidung einzugreifen, aber die beiden Ausreißer waren zu stark. An den Anstiegen ließ Groß den Wangener das Tempo machen und versuchte, nicht zu viele Körner zu verlieren. Emil Herzog legte das als Schwäche aus und attackierte nochmals. Groß konnte dem Tempo nicht mehr folgen und musste sich geschlagen geben. Emil fuhr solo die letzten beiden Runden und baute den Vorsprung immer weiter aus. Somit war die Entscheidung gefallen und überglücklich fuhr der Wangener als neuer deutscher Meister über die Ziellinie. Herzogs Verfolger erreichte das Ziel ganze drei Minuten später. 18 weitere Fahrer hatten im Ziel einen Rückstand von fünf bis zwölf Minuten. Neo Otto und alle weiteren Fahrer lagen aussichtslos zurück und wurden bedingt durch die vielen Stürze vom Kampfgericht aus dem Rennen genommen.

Malcom Otto stürzte in der U 15-Klasse das erste Mal, als das Feld eine 180-Grad-Kurve zu schnell anfuhr. Einige Fahrer fuhren gerade aus weiter, die anderen versuchten noch, die Kurve zu bekommen und stürzten ebenfalls. Der Unionsfahrer konnte den auf dem Boden liegenden Fahrer nicht mehr ausweichen und fiel erneut. Das Feld war gesprengt in viele kleine Gruppen und Einzelfahrer. Otto fuhr sich von Runde zu Runde wieder vor. Erneut überschlug er sich und landete in einem Acker. Doch der Wangener gab nicht auf und fuhr als 94. über die Ziellinie.