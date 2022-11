Wangener Eisstadion ist ab sofort offen

Die Eisbahn Stephanshöhe hat am Montag, 21. November, die Saison eröffnet. Zwei Tage und Nächte war das Team der Betreiberfirma Kohler Solar übers Wochenende im Einsatz gewesen, und es hat sich offensichtlich gelohnt, wie die Stadt mitteilt: „Das Eis ist bestens präpariert. Das Eisbahn-Team freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher.“

Bereits am Sonntag durften die ersten Besucher im Wangener Eisstadion ihr Runden drehen. (Foto: sum/stadt)

Die werden in erster Linie zum Publikumslauf kommen, der zwischen Montag und Samstag von 14 bis 16.45 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr angeboten wird. Der Schlägerlauf ist samstags von 11.30 bis 14 Uhr, die beliebte Eis-Disco steigt jeweils am Samstag zwischen 18.30 und 22 Uhr, so die Stadt weiter. Vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiekosten hofft der Betreiber, dass er den Betrieb der Eisbahn bis Ende Februar aufrecht erhalten kann.