Wangener DRK hilft nach wie vor in Hochwasser-Gebieten

Auch zwei Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unterstützt das Deutsche Rote Kreuz in den betroffenen Gebieten mit einem umfangreichen Betreuungs- und Wiederaufbauprogramm. In den vergangenen Wochen waren hierfür auch neun Ehrenamtliche des DRK-Ortsverein Wangen im Einsatz.

Bereits am 22. August machten sich laut Mitteilung drei Helfer und eine Helferin auf den Weg nach Rheinland-Pfalz und übernahmen dort eine Woche lang logistische Aufgaben. So transportierten die Wangener Einsatzkräfte mithilfe geländegängiger Lkw und Gabelstapler unzählige Hilfsgüter und Arbeitsgeräte, wie beispielsweise Stromaggregate oder Bauteile einer provisorischen Kläranlage, aber auch Nahrungsmittel für die Betroffenen und Helfer im Landkreis Ahrweiler.

Im Verpflegungszentrum geholfen

In der Woche vom 4. bis 12. September waren demnach erneut vier Helfer und eine Helferin der Verpflegungsgruppe aus Wangen in der Gemeinde Grafschaft im Einsatz. Dort betreibt das Deutsche Rote Kreuz ein Verpflegungszentrum, in welchem täglich etwa 10 000 Mahlzeiten und weitere 10 000 Lunchpakete zubereitet und an 40 Ausgabestellen im Katastrophengebiet für Betroffene und Helfer bereitgestellt werden.

Der Wangener Ortsverein stellte für das Verpflegungszentrum weiterhin insgesamt drei Wochen lang eine Feldküche zur Verfügung, auf welcher rund um die Uhr durch Einsatzkräfte aus ganz Deutschland gekocht wurde, heißt es in dem Schreiben abschließend.