Wangener Bezirksligahandballer besiegen Tabellenführer

Mit dem SC Lehr gastierte der bisher ungeschlagene Tabellenführer der Handball-Bezirksliga Bodensee am vergangenen Wochenende in der Wangener Argensporthalle. Durch eine überragende Defensivleistung und auch ein ansprechendes Angriffsspiel fügte die zweite Mannschaft der MTG dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zu. Die Wangener mausern sich immer mehr zum Favoritenschreck der Bezirksliga.

Mit einer gut gefüllten Bank nahm man sich vor, befreit aufzuspielen, als Aufsteiger hatte man nichts zu verlieren. Aus der A-Jugend erklärten sich Johannes Kraft, Sven Iberl, Korbinian Scheubel und Nick Staicu bereit, bei der 1b mitzumischen. Das Spiel begann zunächst schleppend, beide Seiten machten technische Fehler oder vergaben Torchancen. Doch die Jungs der 1b begannen schnell eine starke Defensive aufzubauen. Die Bälle der Ulmer Vorstädter wurden entweder abgefangen oder der an diesem Tag bärenstarke Felix Jäkle parierte. So konnten sich die Wangener zur Verwunderung der Zuschauer innerhalb der ersten zehn Minuten auf 8:2 absetzen. Doch Lehr steckte noch nicht auf. Nach einer kurzen Schwächephase der Wangener konnte Lehr drei Minuten vor der Pause auf 14:11 verkürzen. Beim Stand von 16:12 ging es in die Kabinen.

In der Halbzeitansprache mahnte das Trainerteam Kunkel/Reuhs die Fehler- und Wurfquote an, da immer noch zu viele freie Chancen vergeben wurden und lobte die starke Deckungsarbeit mit der Maßgabe, sich nicht darauf auszuruhen sondern noch einmal eine Schippe drauf zu legen. Und genau das taten die Wangener Jungs. Angetrieben vom an diesem Tag bärenstarken Johannes Kraft zog man Tor um Tor davon, in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit konnte man die Führung bis auf 10 Tore zum 25:15 ausbauen. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden.

Wangen schaltete jedoch nicht runter sondern gab weiterhin alles und zog ihre Angriffsaktionen immer bis zum Schluss durch. Auch die Wurfquote wurde noch verbessert, sodass man immer weiter davonziehen konnte. Erfreulicherweise konnten sich auch alle Wangener Feldspieler in die Torschützenliste eintragen. Die Wangener Defensive war weiterhin überragend, die abgefangenen Bälle wurden auch direkt in Tempogegenstöße umgemünzt. Nach 60 Minuten stand ein hochverdienter 39:21-Sieg zu Buche. „Dieses Ergebnis – besonders in der Höhe und der Deutlichkeit des Spielverlaufs – hatte glaube ich keiner von uns so erwartet. Allerdings haben wir Lehr heute mit unserer aggressiven Defensive kalt erwischt und sind danach in unser berüchtigtes Tempospiel gekommen, sodass wir Lehr heute einfach überrennen konnten“, so Coach Jonas Reuhs nach dem Spiel.

Am kommenden Samstag reisen die Jungs der 1b nach Biberach zum Auswärtsspiel gegen die Landesliga-Reserve der TGB. Coach Kunkel zum Gegner: „Bei Biberach 2 weiß man nie, wer dort antritt. Ich gehe jedoch davon aus, dass aufgrund der langjährigen Rivalität zwischen Wangen und Biberach die bestmögliche Mannschaft antreten wird, da niemand dieses Spiel verlieren will. Biberach ist bisher zwar nicht gut in die Saison gestartet, jedoch sind Spiele in Biberach für uns immer schwer und wir müssen mit vollem Einsatz in dieses Spiel gehen, um weitere Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.“ Anwurf in der PG-Halle in Biberach ist um 15.30 Uhr.