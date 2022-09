Wangener Bäcker sagt: „Eigentlich müsste Brot sieben bis acht Euro kosten“

Die Krise macht auch vor den Wangenern Bäckern nicht halt: Zwei von drei alteingesessenen Bäckereien klagen über massiv gestiegene Rohstoff-, Strom- und Gaspreise, die bereits weitergegeben wurden und auch weiter weitergegeben werden müssen. Etwas anders gelagert ist es bei der Bäckerei Huber, die es bei „nur“ 30 Prozent Steigerung der Energiekosten noch am wenigsten trifft.

„Wir sind nicht ganz so hart dran wie andere“, sagt Bäckermeister Stefan Huber. Durch die Wärmerückgewinnung seiner Öfen springt seine Gastherme im Wangener Hauptgeschäft nur dann an, wenn nachgefeuert wird. Huber profitiert noch von einem längerfristigen Stromvertrag, durch den die Stromkosten bislang „nur“ um 30 Prozent nach oben geklettert sind.

Bäcker arbeitet selbst mehr

Im Juni hat er seine Preise um rund zehn Prozent angehoben: „Eine weitere Erhöhung warten wir jetzt erst noch mal ab.“ Auch wenn er beispielsweise erst jüngst den von ihm belieferten Altenheimen schreiben musste, dass sie nun auch die Ladenpreise zu bezahlen haben.

Hubers Aussage zufolge ist allein das Mehl mittlerweile fast doppelt so teuer wie noch vor dem Ukrainekrieg und seinen Folgen. An welcher Schraube der Chef von 50 Angestellten und Filialen in Kißlegg und der Wangener Altstadt dreht? „Ich arbeite selber mehr“, sagt Huber ganz pragmatisch und gibt offen zu: „Der Aufwand wird immer größer, aus dem, was wir bekommen, einen Erlös herauszuholen.“

Angebot verschlankt

Sein Angebot habe er ein bisschen verschlankt, gegebenenfalls gebe es abends kurz vor Ladenschluss, dann halt auch beispielsweise mal kein Sonnenblumenbrot mehr. Eines macht ihn dennoch stutzig: Bei den relativ hochpreisigen Produkten wie Butterhörnchen oder Kaffee habe er „keinen Rückgang“ zu verbuchen: „Ich glaube, dass die gestiegenen Gas- und Strompreise vertragsmäßig bei vielen noch nicht ganz so angekommen sind.“

Ein Stück weit verbittert betrachtet Bäckermeister Peter Vogel die derzeitige Situation: „Wir haben die beiden vergangenen zweieinhalb Jahre ganz gut überstanden. Aber was die jetzt mit uns vorhaben, ist eine Nummer für sich.“ Mit „die“ meint Vogel vor allem die Politik, die seiner Meinung nach zu wenig aufs Handwerk eingeht: „Dabei ist das Handwerk das Rückgrat der Gesellschaft. Wir tragen und finanzieren die Krise mit.“

Trotz steigender Produktionskosten auch Löhne erhöht

Vogel hat seine Preise zum 1. Juli „anpassen müssen“. Hohe Energie- und Rohstoffpreise waren ein Grund – dennoch hat Vogel auch die Löhne erhöht, da auch die 55 Mitarbeiter unter der derzeitigen Inflation litten. Schlimmer geht aber immer, wie Vogel sagt: „Unser größtes Problem sind die im November auslaufenden Gas- und Stromverträge. Die ohnehin schon gestiegenen Kosten werden dann nochmals um das Drei- oder Vierfache steigen und wir müssen froh sein, wenn wir überhaupt noch einen Anbieter finden.“

Wie die Kundschaft auf die bisherigen Preiserhöhungen reagierte? „Für manche war und ist es okay, manche können es sich nicht mehr leisten und sind frustriert.“ Am Monatsende merke man schon, dass die Leute aufs Geld schauen. Eigentlich müsste Vogel nochmals rund 20 Prozent aufschlagen, um auf jenem „Vor-Ukrainekrieg-Level“ zu sein, das rentabel war: „Man kann das aber nicht eins zu eins umlegen.“

Wir haben nur Glück, dass unsere Logistikkosten einigermaßen überschaubar sind. Peter Vogel

Die Produktionsabläufe ändern, schauen, dass abends möglichst wenig übrigbleibt – das sind Vogels Methoden, um die davon galoppierenden Kosten einigermaßen in den Griff zu bekommen: „Wir haben nur Glück, dass unsere Logistikkosten mit der Filiale im Waltersbühl und den belieferten Geschäften in Primisweiler und Haslach einigermaßen überschaubar sind.“

Neue Gas- und Stromlieferverträge bringen schlechtere Konditionen

Richtig heftig erwischt es Wangens älteste Bäckerei, den Fidelisbäck, der 2020 von Andreas Mader, Marlene Rampp und Christian Koch übernommen worden ist. Rund 650 000 Kilowattstunden Strom und 1,1 Millionen Kilowattstunden Gas verbraucht die Traditionsbäckerei im Jahr, die jüngst die entsprechenden Verträge zu neuen Konditionen abschließen musste. „Gas verteuert sich um das Fünffache, Strom um das Sechsfache“, erzählt Andreas Mader und errechnet sich daraus folgendes: „Wenn man ehrlich ist, müsste ein Brot mindestens sieben bis sogar acht Euro kosten.“

Das aber, glaubt Mader zahle keiner mehr, eine Grenze sei irgendwo erreicht. Eine Preiserhöhung im Frühjahr habe man vollzogen, eine weitere wird ab Oktober kommen: „Der Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro tangiert uns nicht so sehr, aber es ist so, dass wir auch die anderen Gehaltsgruppen anpassen müssen.“ In der Kundschaft sei die Stimmung schon jetzt teilweise gereizt: „Es kommt immer mal wieder jemand, der sich beschwert. Das bekommen dann die Mitarbeiterinnen ab.“

Mader vernimmt – seit Corona – eine generelle Kaufzurückhaltung. Dennoch plant der Fidelsbäck im Oktober die Eröffnung einer neuen Filiale in der Region. In den Filialen werde nicht gebacken und für Öfen Strom verbraucht, es könne aber Umsatz generiert werden. Mader: „Ziel ist es, für Liquidität zu sorgen.

Das ist meiner Meinung nach für 2023 ganz wichtig und das A und O.“ Vorteil von Bäckereien sei, dass das erwirtschaftete Geld in aller Regel tags darauf bei der Bank sei und man nicht wie andere Branchen durch offene Rechnungen in Vorleistung gehen müsse.

Bäcker fühlt sich von der Politik alleingelassen

Ob er angesichts der Aussichten und der Verantwortung für 200 Mitarbeiter noch schlafen könne? „Mal mehr, mal weniger“, antwortet Mader. Von der Politik fühlt er sich als Mittelständler alleingelassen und erwartet sich „Stabilität und bezahlbare Energiepreise“. Auch wenn Mader glaubt: „So günstig wie es war, wird es nie mehr werden – und das wirtschaftliche Wachstum der vergangenen 20 Jahre ist vorüber.“