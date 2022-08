Wangener Apotheken spüren Engpässe bei Medikamenten

„Unser größtes Ärgernis“, nennt es Pirmin Burth, Filialleiter der Staufen-Apotheke in Wangen. Was der Apotheker damit meint: Einige Medikamente sind seit ein paar Wochen Mangelware, nicht nur in Wangen, sondern in einigen Regionen des Landes.

Knapp zu geht es vor allem bei ibuprofen- und paracetamolhaltigen Fiebersäften für Kinder. Aber auch Elektrolytepulver bei Durchfallerkrankungen ist für Apotheken derzeit schwer zu bekommen. Warum die Arzneien nicht lieferbar sind, hat dabei unterschiedliche Gründe.

Lieferengpass aber kein Versorgungsproblem

„Es ist nicht nur Ibuprofen, es betrifft vieles“, sagt Apotheker Burth. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet aktuell 270 Lieferengpässe auf, die ihm pharmazeutische Unternehmen gemeldet haben. Die brüchig gewordenen Lieferketten würden für die Apotheken viel Arbeit bedeuten, schildert Burth, „weil wir nach Alternativen suchen müssen“.

Zudem prüften sie nun täglich die Verfügbarkeit der Mangelmittel im Großhandel und bei Herstellern, um sofort bestellen zu können.

Ohne eine Lösung wegschicken musste Burth noch niemanden. Deshalb betont er auch, dass es sich zwar um einen Lieferengpass handelt, aber:

„Die Versorgung ist gewährleistet, dafür sorgen wir in den Apotheken schon.“

Entweder es findet sich ein Alternativprodukt, es wurde doch noch etwas geliefert, oder die Apotheke mischt, wie so manch andere Wangener Apotheke auch, selbst. Dass Apotheken selber Arzneien herstellen, ist dabei nicht grundsätzlich außergewöhnlich. Dass sie es bei Fiebersäften und Elektrolyten nun tun, indes schon.

„Ich kenne das nicht, dass wir das selber herstellen müssen“, sagt etwa Katja Königstein aus der Engel-Apotheke. Sie ist seit sechs Jahren Apothekerin. „Was wir gar nicht mehr bekommen haben, ist Paracetamol – die Zäpfchen ja, aber nicht den Saft.“ Den stellt die Apotheke nun auch selbst her. Zuletzt allerdings habe man auch wieder ein paar Packungen Fiebersaft geliefert bekommen.

Eigenherstellung mit Aufwand verbunden

„Wir waren an dem Punkt, dass wir keinen Ibuprofensaft mehr hatten“, schildert indes Apotheker Burth in der Staufen-Apotheke. „Da haben wir ihn nach Rezeptur selbst hergestellt – und hätten es auch in größerem Maßstab gemacht, wenn wir nicht doch noch welchen geliefert bekommen hätten.“

Die Eigenherstellung bedeute dabei Mehraufwand, so Burth: „Das ist nicht in fünf Minuten erledigt. Wir rechnen mit 15 Minuten bis eine Stunde für Individualrezepturen, je nachdem, ob wir es schon mal gemacht haben oder nicht.“

Die Probleme mit der Verfügbarkeit von Fiebersäften für Kinder mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen hat auch das Bundesinstitut für Arzneimittel auf den Plan gerufen. Es geht neben dem Rückzug eines Herstellers auch von einer Verteilproblematik aus. Die an den Markt abgegebenen Warenmengen entsprächen dem bisherigen durchschnittlichen Bedarf, schreibt das Bundesinstitut in einer Pressemitteilung Anfang August.

2022 sei der Bedarf an den betroffenen Arzneimitteln außerordentlich angestiegen. „Die Ursachen hierfür konnten bislang nicht befriedigend ermittelt werden.“ Hiesige Apotheken vermuten eine außergewöhnlich starke Sommer-Erkältungszeit nach der kontaktarmen Coronazeit.

Vereinzelt fragen Kunden nach „Elektrolyte-Katermittel“

Und dann gibt es da noch die Sache mit den Elektrolyten. Als Trinkpulver sind Elektrolyte ein gängiges Mittel bei Durchfallerkrankungen. Ein Social-Media-Trend feiert derzeit das Pulver-Produkt eines bestimmten Herstellers als „Katermittel“ nach feucht-fröhlichen Abenden.

Ob das der Grund ist, weshalb der Markt leer gekauft ist, kann Jenny Hsieh-Erhardt, Inhaberin der Rochus-Apotheke, zwar nicht sicher sagen, „aber einen anderen Grund kenne ich nicht“. Die Herstellerfirma selbst spreche nur von erhöhter Nachfrage.

„Vereinzelt“, sagt sie, habe sie Kunden gehabt, die es als Katermittel nachfragten. Die Apothekerin verkaufte dann etwas anderes: „Da gibt es bessere Alternativen – zum Beispiel was mit Vitaminen. Die haben wir alternativ angeboten.“

Die Lieferschwierigkeiten bei dem Elektrolytepulver bestehen laut Ehrhardt bereits seit vielen Wochen. Seit Juli stelle die Rochus-Apotheke selbst eines her, um Durchfallpatienten nicht vor dem leeren Regal stehenzulassen. Neben den einzelnen Komponenten, die die Apotheke dafür einkauft, schlägt bei der Eigenherstellung auch Arbeitszeit zu Buche.

„Das Pulver ist daher selbst hergestellt um einiges teurer“, sagt Hsieh-Ehrhardt. Die meisten Kunden zeigten aber Verständnis. Wann das fertige Elektrolytepulver wieder verfügbar ist, weiß die Apothekerin indes auch nicht. „Eigentlich hätte es schon vor ein paar Wochen wieder geliefert werden sollen.“

Forderung: Produktion nach Europa zurückholen

Apotheker Burth spricht im Zusammenhang mit der aktuellen Situation zudem von einer generellen Abhängigkeit bei der Wirkstoffherstellung vom asiatischen Markt. „Darauf weisen wir Apotheker schon seit Jahren hin“, sagt er mit Blick auf die Forderung des Deutschen Apothekerverbands, die Wirkstoffproduktion wieder mehr nach Europa zurückzuholen.

Ob sich die Situation zum Herbst hin und über den Winter entspannt? „Ich habe leider keine Glaskugel“, sagt Burth und sieht bereits den nächsten Engpass kommen: „Uns ist die komplette Winterbevorratung eines Anbieters für Erkältungsmittel abgesagt worden.“

Gleiches berichtet auch Jenny Hsieh-Ehrhardt aus der Rochus-Apotheke. „Kindernasensprays“, sagt sie, sei das nächste Mangelprodukt, das sich abzeichne. Und trotzdem versichert sie: „Wir schicken keinen weg, wir haben auf jeden Fall was da. Das ist die Stärke der Vor-Ort-Apotheken, dass wir mit Eigenherstellung reagieren können.“