Wangener Ansichten: Zweites Bilderrätsel mit Chancen auf Gewinn

Es ist die Idee unseres Lesers Gernot Dettweiler. Er hat Wangener Ansichten fotografiert – aus mal ganz offenkundigen, mal aus etwas verborgeneren Blickwinkeln. Die SZ-Leser möchte er dazu aufmuntern, etwas genauer hinzuschauen – und sich am Wangen-Rätsel der „Schwäbischen Zeitung“ zu beteiligen.

Unser aktuelle Bilderrätsel:

Rätselbild in der zweiten Folge. (Foto: Gernot Dettweiler)

Die Frage lautet: Was ist auf dem Foto genau zu sehen? Unter allen, die richtig liegen, gibt es einen Preis zu gewinnen: eine der Wangen-Münzen, die zum Jubiläumsjahr 2015 aufgelegt worden sind. Gewinnberechtigt ist jede volljährige Person, die bis Sonntag, 6. Juni, eine E-Mail unter Angabe des Stichworts (Bilderrätsel Wangen), des Namens, der Adresse und der Telefonnummer an redaktion.wangen@schwaebische.de sendet.

datenschutzhinweis. Die Auflösungen (und die jeweiligen Gewinner) werden wir dann in einer der nachfolgenden Ausgaben der Schwäbischen Zeitung veröffentlichen.