Das jüngste Wangen-Rätsel scheint knifflig gewesen zu sein. Dieses Mal wusste niemand die richtige Lösung.

Bei dem veröffentlichten Foto handelte es sich um ein Detail mit einem heiligen Bischof im schmiedeeisernen Ausleger am Haus Herrenstraße 5. In diesem Eckhaus zum Adlergässle befand sich von 1684 bis 2013 die so genannte Stadtapotheke.