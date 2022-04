Ermittler finden bei Mann aus dem Raum Wangen rund 47.000 kinderpornografische Dateien

Wegen des Herunterladens von Bilder- und Videodateien mit kinderpornographischem Inhalt aus dem Internet hat sich ein Mann aus einer Gemeinde aus dem Raum Wangen vor Gericht verantworten müssen. Er wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Es war ein befremdlich anmutendes Zusammenspiel, denn das Verfahren wurde in einem Ausweichsaal des Amtsgerichts im Gebäude an der Lindauer Straße, wo zuletzt die Jugendmusikschule untergebracht war, abgehalten.

In dem als Sitzungssaal umfunktionierten Schulraum, wo Generationen von Schulkindern auf das berufliche Leben vorbereitet wurden und einige Jahrzehnte lang junge, fröhliche Menschen der Musik gefrönt haben, saß nun ein Mann vor Gericht, der zwischen 2016 und 2019 im Besitz von Kinderpornografie gewesen ist. Mehr als 47.000 Einzeldokumente mit „fotorealistischen Darstellungen des sexuellen Missbrauchs einer Person unter 14 Jahren“ waren bei ihm sichergestellt worden.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft führte drastisch vor Augen, was Täter und Tatbeteiligte immer wieder fotografieren oder filmen, um es dann über die Medien zu verbreiten: Babys und Kleinstkinder wie kleine Mädchen und Jungen werden in eindeutigen Posen oder bei sexuellen Handlungen dargestellt. Wobei man weiß, dass Kinder niemals in solche Darstellungen einwilligen können, wie Täter oftmals zu ihrem eigenen Schutz behaupten.

Angeklagter räumt die Vorwürfe ein

Allein der Umstand, dass der Angeklagte die Tatvorwürfe einräumte, enthob den Richter der Verpflichtung, Lichtbilder zur Beweisermittlung „in Augenschein nehmen zu lassen“. Zugunsten des Beschuldigten sprach zudem dessen leeres Vorstrafenregister und der gewonnene Eindruck der künftigen Straffreiheit. Wobei ihm der Vertreter der Staatsanwaltschaft jedoch mit auf den Weg gab, „an seinem Problem zu arbeiten“.

Für den Verteidiger schien die Sache klar zu sein. Wörtlich sagte er: „Mein Mandant hat sich mit der Geschichte auseinandergesetzt und Verantwortung übernommen.“ Es sei zwar klar, dass hier eine Verurteilung stattfinden müsse, ansonsten sei es mit Blick auf die seit der Ermittlung verstrichenen drei Jahre gegeben, „die Angelegenheit nicht allzu hoch zu hängen“.

Dann hatte der Angeklagte das letzte Wort. Er beteuerte, dass das Durchstöbern des Internets aus reiner Neugier und nicht aus einem „Reiz“ heraus geschehen sei. Wie ihm die vorgehaltene Anzahl der Dateien „schleierhaft“ vorkam.

Haftstrafe wird für dreijährige Bewährung ausgesetzt

Gegen das Urteil von einem Jahr und sechs Monaten, einer dreijährigen Aussetzung der Strafe zur Bewährung, dem an die Seite stellen eines Bewährungshelfers für ein Jahr und das Zahlen von 1000 Euro an den Bewährungshilfeverein Ravensburg wurden keine Rechtsmittel eingelegt.