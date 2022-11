Wangener Amazonen hoch erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 5. November fand der jährliche Herbstball der Pferdesportkreises Oberschwaben im Kurhaus in Bad Wurzach statt, auf dem erfolgreiche Reiterinnen und Reiter geehrt werden. Dabei wurden gleich fünf Amazonen des Reit- und Fahrvereins Wangen ausgezeichnet.

Teresa Knill belegte in der PSK-Meisterschaft der Vielseitigkeit Klasse A mit Leistungsklasse 6 den zweiten Platz. Ronja Wörz konnte sich gleich zwei Meistertitel sichern. Sie wurde PSK-Meisterin in der Vielseitigkeit der Klasse E sowie im Vierkampf der Klasse A. In der PSK-Meisterschaft der Disziplin Springen mit der Leistungsklasse 4 gingen Platz eins und zwei an den RFV Wangen. Selina Traut holte Silber und Anika Kalbrecht wurde Meisterin.

Helena Himstedt wurde PSK-Meisterin in der Vielseitigkeit der Klasse A mit der Leistungsklasse 5, war darüber hinaus aber bereits landesweit, national und sogar international erfolgreich. Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in der Vielseitigkeit sicherte sich Helena Himstedt sowohl Gold bei den Jungen Reitern als auch mit der Mannschaft. Im polnischen Strzegom konnte sie internationale Platzierungen verbuchen und war siegreich im Nationenpreis für Deutschland.