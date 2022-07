Wangener Altstadtfest startet heiß

Strahlend blauer Himmel, tropische Sommerhitze, gute Stimmung. So ist am Freitagabend das Wangener Altstadtfest gestartet – in der Altstadt.

Schon kurz nach Festbeginn kredenzte die kroatische Schule mit ihrem Stand in der Spitalstraße ihre Cevapcici – eine der begehrten Delikatessen beim Wangener Altstadtfest.

15 Vereine bewirteten, auf mehreren Bühnen gab es ganz unterschiedliche Musikrichtungen und Darbietungen – der Abend hatte alles, um ein besonderer und vor allem ein „menschenreicher“ zu werden.

Zumindest bis zum Redaktionsschluss gab es keinerlei Regen. Letzteres gilt als seltenes Ereignis, das im vergangenen Jahrzehnt laut Altstadtfest-Ausschussvorsitzendem Reinhard Syska „maximal ein bis zwei Mal“ vorgekommen ist.