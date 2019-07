Wangener Altstadtfest boomt bis in die Nacht hinein

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Vater ist im Kreis Donau-Ries in einem Fluss ertrunken, als er seine Frau und den Hund der Familie retten wollte. Der 42-Jährige war am Freitagabend mit seiner Frau, den drei Kindern und zwei Hunden an der Münsterer Alte, einem Nebenfluss des Lechs, bei Münster spazieren, als einer der Hunde ins Wasser sprang.

Da der Berner Sennenhund von der Wucht einer Wasserwalze unter Wasser gezogen wurde und sich nicht befreien konnte, sprang sei Frau des 42-Jährigen ins Wasser gesprungen, um den Hund zu retten, teilte die Polizei am ...