Wangener Altstadt-Flohmarkt bereits zum 35. Mal

Bald ist es wieder soweit, dann schlagen die Herzen der echten Flohmarkt-Liebhaber höher – der fünfunddreißigste Original Wangener Altstadt-Flohmarkt geht am Samstag, 16. Juli, nach zweijähriger Pause in der Zeit von 8 Uhr in der Früh bis etwa 17 Uhr abends „über die Bühne." Oder eher: über die Pflastersteine der Wangener Altstadt. Eingebettet in das Flair der Innenstadt mit der malerischen Architektur vergangener Tage finden ebensolche Gegenstände „mit Geschichte“ und Dinge aus alter und jüngerer Zeit seit nunmehr 1984 ihre geneigten Liebhaber und wechseln den Besitzer.

„Eine unumstößliche Tatsache, welche mithin übersehen wird – ein Flohmarkt dient in nicht unerheblichem Ausmaße der Nachhaltigkeit, der Ökologie. Denn so manche der Dinge, welche einem weiteren oder neuerlichen Gebrauch zugeführt werden können, müssen nicht neu hergestellt werden, greifen nicht die natürlichen, endlichen Ressourcen an. Einfacher gesagt, sie schonen die Rohstoffe.“, so die Veranstalter.

Kinder und Vereine sind von der Standgebühr befreit. Der Aufbau beginnt wie ein jedes Mal um 6 Uhr, Die Standplätze werden im Voraus verbindlich festgelegt. Autos müssen nach dem Ausladen der Waren aus der Innenstadt herausgefahren werden - Gratisparkplätze sind samstags vorhanden. Abbau der Stände ist um 17 Uhr.