Wangen wird digital vs. Generation Z

Es war ein Experiment, das bei den knapp 200 Besuchern aus über 150 Unternehmen gut ankam. Digitalisierung live erleben! Am 24. November lud der Wangener Wirtschaftskreis zur ersten StartDigital! ins 4K Hotel nach Wangen ein. Das Ziel des Unternehmensnetzwerks war, regionalen Unternehmen Lösungen für ihren Alltag mit auf den Weg zu geben.

Zu diesem Zweck konnten namhafte regionale und überregionale Partner gefunden werden, die den Tag nicht nur mit Leben füllten, sondern vor allem mit informativen Vorträgen. Besucher konnten so aus insgesamt 16 Slots ihre Themen wählen. So informierte beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik über aktuelle Gefahren für Firmennetzwerke, das Ferdinand Steinbeis Institut zeigte erfolgreich digitalisierte Projekte und mit Artur Gretter ging es in die Welt der künstlichen Intelligenz.

Im Bereich digitaler Vertrieb zeigte Peter Mathein (onlinekonzepte.com) Möglichkeiten auf, die Werbeagentur eDesign aus Wangen informierte zum Thema Online Marketing und mit Timeflow Media wurde klar, warum es sinnvoll ist, in hochwertige Videos zu investieren. „Der erste Baustein zu etwas Großem wurde dieses Jahr mit StartDigital! gelegt. Es hat mir so Spaß gemacht, vor so einem tollen Publikum zu sprechen und im Nachgang sich miteinander auszutauschen. Die Menschen, die dort waren, sind offen für neue Ansätze und Inspirationen. Ich freue mich schon auf das nächste Event“, so Alvin Bechter von Timeflow Media im Nachgespräch.

Ein ebenfalls stark frequentiertes Thema war das digitale Recruiting, hier stark vertreten mit gleich zwei Experten von kaos Werbeagentur und Sachs Engeneering. Was passiert, wenn eine Generation, die mit Instant Messaging und digitaler Omnipräsenz groß geworden ist, in die Unternehmen eintritt? Dieses und mehr beantwortete dann am Abend der deutschlandweit bekannte Autor, Online-Marketing Experte und Speaker Felix Beilharz, dem Publikum und nahm es mit auf eine packende Reise zu den Millennials und Post-Millennials, auch bekannt als Generation Y und Z.