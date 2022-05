Wangen: Unfallflucht nach Parkrempler

Wie die Polizei berichtet, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am vergangenen Mittwoch zwischen 11 und 16.15 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Haidösch abgestellten weißen Ford Kuga. An dem im Bereich des Einganges geparkten Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, in Verbindung zu setzen.