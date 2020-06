Wangen steigt wieder in die Pedale

Beim alltäglichen Radeln durch Wangen geht es im Zeitraum vom 27. Juni bis zum 17. Juli um mehr als von A nach B zu kommen und dabei etwas für die eigene Gesundheit und für ein besseres Klima zu tun, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Wangen. Denn der Wettbewerb „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis verbindet die Freude am Radeln mit einem tollen Gemeinschaftserlebnis und einer Prise sportiven Wettkampfs.

Das Ziel: In Teams drei Wochen lang möglichst viele Radkilometer sammeln. Im Aktionszeitraum können alle Bürger und alle Personen, die in Wangen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Oberbürgermeister Michael Lang, selbst oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, hofft auf eine rege Teilnahme, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Schnitzeljagd zum Auftakt

Toll wäre es natürlich auch, wenn das Vorjahresergebnis von 13 Teams, 179 Teilnehmern und 29 998 gefahrenen Kilometern, was im Vergleich zu Autofahrten einer CO2-Vermeidung von 4260 Kilogramm entspricht, überboten werden könnte. Unter allen Teilnehmern, die sich für Wangen anmelden, werden nach der Aktion attraktive Preise verlost.

Zum Auftakt findet am Samstag, 27. Juni, eine Schnitzeljagd auf dem Fahrrad statt. Auf individuellen und selbstgeplanten Strecken durch den Landkreis Ravensburg können Teilnehmer die mit „Stadtradeln“-Banner oder ähnlich gekennzeichneten Schnitzeljagd-Stationen besuchen. In fast allen teilnehmenden Kommunen sowie dem Bauernhaus-Museum in Wolfegg wird eine Stelle als Schnitzeljagd-Station festgelegt.

In Wangen befindet sich die Schnitzeljagd-Station beim Heizwerk der Stadtwerke in der Liebigstraße 4. Wer drei Schnitzeljagd-Stationen abgefahren und vor Ort jeweils ein Foto von seinem Fahrrad (alleine oder mit Fahrer) im Vordergrund und der Station sichtbar dahinter aufgenommen hat, kann durch die Einsendung der Fotos mit etwas Glück Gutscheine lokaler Fahrradhändler gewinnen.