„Wangen singt!“ Mitsingprojekt des Oratorienchors ein Erfolg

„Sing mit uns und genieße das gemeinsame Erlebnis.“ Zu dieser Mitsing-Aktion hatte der Oratorienchor Wangen als Veranstalter alle, die gerne singen, eingeladen, ihre Singstimme auszuprobieren. Von Juli bis November konnten sie an vier Abenden vor Ort mitmachen oder online per Livestream auf YouTube dabei sein. Rund 320 Singfreudige kamen insgesamt zu den einstündigen Events. Begleitet von verschiedenen Chören, ihren Dirigenten und von Musikern mit Schlagzeug, Gitarren und Klavier nahmen sie begeistert teil.

Vor den Sommerferien startete der Oratorienchor geleitet von Friedrich Möller in der alten Sporthalle das erste offene Singen. Es folgten der De-Chor mit Bernhard Ladenburger und der Männerchor Eglofs mit Sebastian Kaufmann. Er gestaltete auch mit seinen Sängern und Mitgliedern des Oratorienchors die letzte Mitsing-Aktion. Bei entspannter Coronalage wollte die Mehrzahl der Teilnehmenden unter Einhaltung der AHA-Regeln direkt dabei sein und das gemeinsame Singen unmittelbar erleben. Am vierten Abend war eine Teilnahme coronabedingt nur noch online möglich, was dem Vergnügen aber keinen Abbruch tat.

Das Angebot, das von Mozart-Melodien über Songs von Bob Dylan und Stevie Wonder reichte, wurde begeistert angenommen. Und beim Singen von bekannten Liedern wie „Hejo, spann den Wagen“ und “Bald wird die Wellerman komm'n“ verbreitete sich schnell eine gute Stimmung. Auch das südafrikanische „Pata, Pata“ von Miriam Makeba konnten alle bald mehrstimmig mitsingen. Die Teilnehmenden genossen die Veranstaltung sichtlich, sodass alle Abende mit kräftigem Applaus endeten.

Der Versuch, mit dem Projekt singfreudigen Menschen nach dem coronabedingten Lockdown im Frühjahr ein wenig Normalität zurückzugeben, ist dank vieler Unterstützer und Mitwirkender gelungen. Der Vorstand des Oratorienchors Wangen dankt allen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. Allen Sängerinnen und Sängern, den Chorleitern und den Musikern, der Stadt Wangen und nicht zuletzt allen Sponsoren des gesamten Projekts. Es wurde im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ der Bundesregierung mit den Mitteln aus „Neustart Amateurmusik“ und des BMCO (Bundesmusikverbands Chor & Orchester e. V.) gefördert.

Aufgrund der großen Resonanz denkt der Oratorienchor daran, das Mitsingformat weiter anzubieten.