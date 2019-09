Wangen hat zwei weitere Baustellen

Autofahrer haben es seit Wochen und Monaten schwerer als gewöhnlich, durch die Wangener Kernstadt zu kommen. Grund sind zahlreiche Baustellen. In dieser Woche sind zwei weitere hinzu gekommen, die jüngste am Donnerstag – und mit der Zeppelinstraße an einem besonders neuralgischen Punkt. Sie ist Teil einer Art baustellentechnischer Kettenreaktion, dürfte aber nicht von allzu langer Dauer sein.

An Beeinträchtigungen in der Lindauer Straße hat sich in den vergangenen Monaten wohl jeder gewöhnt. Wegen des Brückenneubaus war und ist die Haupteinfallstraße aus Richtung Süden zumeist halbseitig gesperrt, während der Sommerferien war sie im August auch einige Zeit komplett dicht.

Auch Schiller- und Karlstraße gesperrt

Letzteres gilt seit längerem auch für kleinere Strecken, etwa in der Schillerstraße, wo ein Hotel entsteht oder in der Karlstraße. Dort hat die Stadt Nahwärmeverbindungen verlegt und tut dies aktuell noch beim Kopfsteinpflaster. Während sich diese Arbeiten sichtbar dem Ende entgegen neigen, sind im Lauf der Woche zwei weitere Baustellen neu hinzu gekommen – mit der Isnyer Brücke in der Klosterbergstraße sowie seit Donnerstag mit dem Einmündungsbereich der Zeppelinstraße zur B32 auch noch an zwei viel frequentierten Stellen.

An der Isnyer Brücke geht es um mehr Sicherheit für Fußgänger. Als Gefahrenpunkt lange diskutiert, werden dort jetzt die Fahrspuren für Autos schmaler gestaltet. Weil die Straße derzeit deshalb nur halbseitig befahrbar ist, entstehen mitunter Rückstaus. Wohl auch in der kommenden Woche. Dann wechselt die Baustelle auf die andere Straßenseite, wie Manfred Sturm vom Tiefbauamt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt. Auch dort entstehen seitlich angelegte Inseln, um den Autoverkehr einzubremsen. Später sollen noch Markierungsarbeiten, Bepflanzungen und eine verbesserte Beleuchtung des Zebrastreifens folgen.

Auch B32 ist aktuell verengt

Ebenfalls wohl bis Ende kommender Woche müssen Autofahrer mit einer gesperrten Zeppelinstraße leben. Deren Belag wird zwischen der Karl-Hirnbein-Straße und der B32 erneuert. Auch die Bundesstraße ist deshalb verengt. „Sonst wären wir nicht mehr über den Winter gekommen“, sagt Sturm mit Blick auf den schlechten Fahrbahnzustand. Dort hatten sich – für jedermann sichtbar – Bodenwellen gebildet, nach Angaben des Tiefbauamtsmitarbeiters im Einmündungsbereich zur Bundesstraße bis zu 15 Zentimeter hoch.

Miserabel ist auch der Zustand der Abbiegespur auf Höhe von Raab Karcher. Zudem prüfen die Fachleute von Stadt und Straßenmeisterei – Kommune und Bund sind für das Projekt gemeinsam zuständig –, ob neben der Fahrbahndecke auch für des Untergrunds erneuert werden müssen. Letzteres wäre laut Sturm in den Bauzeitplan eingepreist.

Dass es deshalb zu Verkehrsengpässen kommen kann, ist der Stadt bewusst – zumal die Zeppelinstraße eine wichtige Altstadtumfahrung ist und die Sommerferien eben erst zu Ende gegangen sind. Manfred Sturm liefert allerdings Begründungen. Eigentlich früher geplant, „sind wir jetzt froh, dass die Firma überhaupt gesagt hat: Wir machen es noch. Da müssen wir ehrlicherweise dankbar sein.“

Eine Art Kettenreaktion

Damit spielt er auf den Ablauf mehrerer vorangegangener Baustellen an. Es geht also um eine Art Kettenreaktion. Und die sieht so aus: Die Stadt habe mit ihren mittlerweile nahezu abgeschlossenen Arbeiten in der Lindauer Straße auf Höhe der Wolfgangstraße erst beginnen können, nachdem die dortige Verbindung unter der Bahnbrücke wieder offen war. Dies habe länger gedauert als gedacht. Ergo landet man jetzt im Verkehr außerhalb der Schulferien.

Besuchern des verkaufsoffenen Sonntags beziehungsweise des Radkriteriums am Sonntag dürften die Arbeiten an der Zeppelinstraße allerdings wenig anhaben. Laut Manfred Sturm soll die abgefräste Fahrbahn ab Freitagmittag und übers Wochenende wieder für den Verkehr geöffnet werden. Am Montag gehe die Arbeiten in die nächste Runde.

Deren Inhalt ist auch die Verlegung eines Leerrohrs unterhalb der Zeppelinstraße. Damit will die Stadt vorbereitet sein, sollte der Gemeinderat einmal die Einrichtung einer Ampel an der T-Kreuzung Zeppelinstraße/B32 beschließen. Insgesamt rechnet der Tiefbauamtsmitarbeiter dort mit entstehenden Kosten in Höhe von 60 000 bis 70 000 Euro. Den die B 32 betreffenden Anteil übernehme der Bund. An der Isnyer Brücke kalkuliert Sturm mit 15 000 Euro.