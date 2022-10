Wangen hat noch mehrere Sonnenuhren

Zum Ablesen der Uhrzeit sind sie eigentlich schon lange nicht mehr nötig, erst recht nicht in einem Zeitalter, in dem fast jeder Mensch mit seinem Smartphone unterwegs ist. Dennoch gibt es sie nach wie vor, auch in Wangen und Umgebung: Die Rede ist von Sonnenuhren. Über diese hält ein Experte aus München am Montagabend einen Vortrag.

Der Münchener Bauingenieur Dieter Birmann hat sich beruflich viel mit Forschungen im Verkehrswegebau beschäftigt. Privat gilt seine Passion den Sonnenuhren. Eigenen Angaben zufolge hat er viele restauriert, neue entworfen und diverse Publikationen zum Thema veröffentlicht. Am Montagabend hält er nun auf Einladung der Volkshochschule und des Altstadt-und Museumsvereins in der Hägeschmiede einen Vortrag über hiesige Sonnenuhren.

Vorab verrät er soviel: Die Exemplare am Frauen- und am Martinstor zeugen mit reicher, repräsentativer Bemalung, mit Uhren und Sonnenuhren, die dem Stil der Zeit angepasst wurden, von der Unabhängigkeit und Potenz der freien Reichsstadt. Historische Darstellungen der Tore Wangens illustrieren dies.

An Kirche St. Martin wurde die Sonnenuhr an der Südseite des Turmes bei einer früheren Restaurierung offensichtlich weggelassen. „Ein Verlust eines Zeitdokuments“, so Birmann. Der Referent zeigt an einem Beispiel von der Kirche St. Georg in Riding/Obb, wie eine funktionsfähige Sonnenuhr nach einem historischen Foto wiederhergestellt wurde, wenn keine Reste vorhanden sind.

Und zur Sonnenuhr am B-Bau des Rupert-Neß-Gymnasiums schreibt der Experte: Sie wurde zum Abiturjahrgang 1997 vom damaligen Physiklehrer Martin Enderle berechnet und entworfen. Sie zeige auch etwas versteckt zusätzliche Indikationen zum Sonnenstand, was im Landkreis Ravensburg sehr selten ist. Die größte Sonnenuhr im Landkreis Ravensburg hat Birmann übrigens in Amtzell entdeckt – und zwar am Cosner Platz.