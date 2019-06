Wohnen ist auch in La Garenne-Colombes eines der zentralen Themen. Nur einen 20-minütigen Spaziergang vom großen Banken- und Geschäftsviertel La Defense entfernt, wollen viele Menschen in der Stadt nebenan leben. Ein Blick in die Angebote der Immobilienmakler und Gespräche in La Garenne-Colombes zeigen: Bezahlbarer Wohnraum ist auch in der unmittelbaren Nähe zu Paris kaum zu haben. Es sei heute schon so, dass gerade junge Familien 20 oder 30 Kilometer weiterziehen, weil sie dort weniger bezahlen, erzählen Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Je nach Lage und Komfort liegen die Preise für eine Vier-Zimmer-Wohnung bei 500 000 bis 2,5 Millionen Euro. Wer sich zu Fuß auf den Weg durch die Stadt macht, geht durch eine hübsche Wohnstadt mit vielen Gärten und kleinen Grünzonen. Viele Bewohner machen aus ihrem Balkon ein kleines Gartenparadies. In manchen Wohnquartieren wurde schon in der Vergangenheit darauf geachtet, grüne Oasen mitzuplanen. Dieser Weg wird heute umso mehr beschritten. Direkt neben dem Theater ist eine Anlage geplant, die innerhalb mehrstöckiger Wohngebäude öffentliche Gärten vorsieht. (sum)