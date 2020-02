Wangen erhält Besuch von einem Mann, der den Himmel kennt

Die Rotary-Wangen-Isny-Leutkirch-harity GbR lädt am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr zur Benefizveranstaltung in den Festsaal der Waldorfschule Wangen, Rudolf-Steiner-Straße 4, 88239 Wangen, ein: Der ehemalige ESA-Astronaut und Kosmonaut Thomas Reiter nimmt an diesem Abend die Gäste mit auf eine spannende und atemberaubende Reise, heißt es in einer Ankündigung der Rotarier.

Er werde von seinen Expeditionen, Erfahrungen und Höhenpunkten seiner Karriere berichten, aber genauso werde er inspirierende Ausblicke auf die zukünftigen Entwicklungen und Nutzungsmöglichkeiten im All geben Gäste können sich am Ende des Vortrags bei einer Fragerunde einbringen. Der Erlös der Veranstaltung soll an Amalie, den ambulanten Kinderhospizdienst Bodenseekreis, die Wangener Hospizgruppe Calendula und das Schülerforschungszentrum Wangen gehen.

Der Rotaryclub mit nach eigenen Angaben 54 Mitgliedern trifft sich einmal in der Woche in einem der drei Clublokale in Wangen, Neutrauchburg oder Leutkirch. Der Club unterstütze jährlich zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen und Projekte und pflege zahlreiche Freundschaften, insbesondere mit den Partner-Clubs im schweizerischen Oberthurgau und französischen Forbach. Zudem beteilige er sich am rotarischen Jugendaustausch und ermögliche es dadurch Schülern aus der Region, Erfahrungen in anderen Ländern zu sammeln und Neues zu erleben.