Wangen/Eisenharz turnt Geisterwettkampf

Am Samstag (16 Uhr) findet der erste Heimwettkampf der Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz statt. Zu Gast in der Ebnethalle ist die WTG Heckengäu. Wegen der Corona-Beschränkungen findet der Wettkampf ohne Zuschauer statt. Über sportdeutschland.tv wird ein Livestream angeboten.

Die Aufsteiger der WTG Heckengäu sind mit einem Premierensieg gegen Grötzingen/Karlsruhe in die Dritte Bundesliga gestartet und dürften mit Selbstvertrauen anreisen. Das junge Team mit Turnern aus mehreren Vereinen aus dem Heckengäu – westlich von Stuttgart – hat eine steile Entwicklung hinter sich: 2015 turnte das Team noch in der Bezirksliga und ist seitdem viermal aufgestiegen. Nicht erst durch die starke Vorstellung beim Aufstiegswettkampf hat die Mannschaft gezeigt, dass sie das Potenzial hat, um mit den besten Drittliga-Teams mitzuhalten. Die Heckengäuer werden mit Sicherheit das eine oder andere spektakuläre Übungsteil präsentieren.

Nicht ganz so erfolgreich ist die TG Wangen/Eisenharz in die Saison gestartet. Stark ersatzgeschwächt unterlag das Team zum Auftakt beim TV Bühl. Am Samstag kehrt immerhin Simon Strobel in den Kader zurück. An wie vielen Geräten er zum Einsatz kommen wird, steht noch nicht fest. Zumindest am Pauschenpferd und am Reck dürfte er mit seiner Erfahrung aber eine wichtige Stütze für das Team sein. Weiterhin ersetzt werden müssen die Verletzten Felix Kimmerle und Finn Ruchti. Aus den Erfahrungen des ersten Wettkampfs gilt es, die Fehler am Boden und am Pauschenpferd zu verringern, um nicht bereits nach den ersten beiden Geräten wieder deutlich in Rückstand zu liegen.