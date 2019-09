Wangen/Eisenharz startet stark in die Saison

Perfekter Saisonstart für die Turner der TG Wangen/Eisenharz: Die Allgäuer holten sich mit dem ungefährdeten 53:17 gegen die TG Pfalz den zweiten Sieg im zweiten Wettkampf der 3. Kunstturn-Bundesliga und haben damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Unbeeindruckt von der vierstündigen Anreise nach Grünstadt präsentierten sich die Turner der TG Wangen/Eisenharz hellwach und spritzig am Boden. Simon Strobel, Elias Ruf, Finn Ruchti und Manuel Drechsel kamen ohne Sturz und größere Fehler durch ihre Übungen und gewannen alle vier Duelle. 16:0 hieß es nach dem ersten Gerät.

Was dann allerdings am Pauschenpferd passierte, konnte sich niemand erklären. Am eigentlich besten Gerät der TG, an dem in der Vorwoche kein Turner absteigen musste, und wo der Grundstein zur Aufholjagd gegen Unterföhring gelegt wurde, war in Grünstadt der Wurm drin. Kein Allgäuer kam ohne Fehler durch seine Übung. Die TG Pfalz kam ihrerseits zwar ebenfalls nicht fehlerfrei durch die Übungen, dennoch siegte die Heimmannschaft mit 7:4.

Wangen/Eisenharz schüttelte diese Enttäuschung aber schnell ab und schlug an den Ringen zurück. Elias Ruf, Stefan Merath und Felix Kimmerle holten mit ihren Übungen jeweils drei Punkte, im letzten Duell gingen zwei Punkte an die TG Pfalz. Nach der Pause baute die TG am Sprung ihre Führung aus. Zwei knappe Duelle mit jeweils zwei gestreckten Tsukaharas auf beiden Seiten machten den Auftakt (1:0 für die TG Pfalz). Dann holten Manuel Drechsel und Finn Ruchti gegen leichtere Sprünge ihrer Gegner jeweils vier Punkte für die Allgäuer, die den Sprung mit 8:1 gewannen.

Dass die TG Wangen/Eisenharz eine der stärksten Mannschaften am Barren ist, zeigten die Turner anschließend. Alle vier Duelle gingen an die TG, die das Gerät souverän mit 14:0 gewann. Damit war vor dem Reck der Gesamtsieg beim Stand von 51:10 schon sicher. Nachdem Simon Strobel und Felix Kimmerle die ersten beiden Duelle am Reck jeweils mit einem Punkt gewannen, nutzte die TG Pfalz zwei Fehler der Allgäuer, um die beiden letzten Duelle und die Gerätewertung am Reck für sich zu entscheiden.

Mit dem Auswärtssieg gelang der TG Wangen/Eisenharz ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Zunächst durften sich die Turner sogar kurz über die Tabellenführung freuen. Die Wettkämpfe von Kirchheim und Straubenhardt hatten später begonnen, beide überholten die TG mit ihren Siegen in der Tabelle.