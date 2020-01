Wangemer Stadtfasnet soll weiter gestärkt werden

Die wichtigsten Termine der Wangemer Fasnet

18. Januar, ab 19 Uhr, Narrenstüble, Premiere des neuen Angebots „G’sunge und Aufg’sait“ für alle.

15. Februar, 20 Uhr, Bürgerball in der Städtischen Sporthalle (Kartenvorverkauf ab 25. Januar in der Tabakstube Soares im Ratloch, 13 Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse), mit der Band Crossbeats.

19. Februar, 19 Uhr Narrenbaumsetzen auf dem Marktplatz.

20. Februar: ab 8.30 Uhr Brezelverteilen in den Schulen, 14.30 Uhr Mäschkerlesumzug mit Start in der Schmiedstraße, anschließend Kinderball in der Städtischen Sporthalle, 19.30 Uhr Altstadtglonkere in Wangens Altstadt und den Kneipen.

21. Februar: ab 8.30 Uhr Brezelverteilen in den Kindergärten, ab 11 Uhr Wangemer Wein und Fasnetsmärktle auf dem Marktplatz.

23. Februar, 10.30 Uhr Gottesdienst für und mit den Narren und dem Schalmeienzug, anschließend Brezelverteilen auf dem Marktplatz mit Aufsagen der Gugelnarren.

24. Februar, 14 Uhr Großer Narrensprung durch die Altstadt (Abzeichenpreis: drei Euro).

25. Februar, 19 Uhr Narrenbaumfällen.

Weitere Informationen, Kontaktdaten und Termine zur Wangemer Fasnet sind auch unter www.narrenzunft-wangen.de zu finden. (swe)