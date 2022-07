Wandertage auf dem Nägelehaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für zwölf Allgäuer Wanderer und Wanderinnen waren es in der Zeit vom 22. bis 26. Juni schöne Wanderungen und nahmen neue Erfahrungen von der Schwäbischen Alb mit.

Bei der Anfahrt besuchte die Gruppe die Keltenstadt Pyrene und das Museum. Am 1. Tag ging es über den Blasenberg, Heiligenkopf hinab in den Zollerngraben zur Hexenlinde und hinauf zum Nägelehaus. Am nächsten Tag auf dem Albrandweg zum Hiemberg, Ruine Hoher Jungingen, weiter durch herrliche Buchenwälder zum Emmafelsen. Ein Gewitter brachte die Wanderer im Eilmarsch zurück ins Nägelehaus. Am letzten Tag ging es zum Hängenden Stein, am Trauf entlang hinab Richtung Boll, hinauf zur Wallfahrtskirche Maria Zell weiter zum Zeller Horn. Nach dem schönen Ausblick weiter zum Backofen Fels und zurück zum Quartier. Auf dem Nägelehaus wurde die Gruppe kulinarisch sehr gut versorgt, ebenso auch die Übernachtung, ein großes Lob an das Team.

Am Sonntag ging es wieder in Richtung Wangen mit einem Halt und kleine Wanderung in den Inzigkofener Felsengärten, in Altshausen wurde noch zusätzlich ein Stopp gemacht, um das Heilige Grab und den Schlossgarten mit den Skulpturen zu besichtigen. Kurz vor Wangen gab es noch einen gemütlichen Abschluss mit Einkehr im Paradies in Vogt. Es waren für alle sehr schöne fünf Tage. Danke an die Organisatoren.