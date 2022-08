Wanderausstellung in Wangen beleuchtet Leben einer jüdischen Familie zur NS-Zeit

Die Wanderausstellung „Jesuran - Die Geschichte einer jüdischen Familie“ ist von Dienstag, 30. August, bis einschließlich 1. Oktober in der Stadtbücherei Wangen zu besichtigen. Laut Ankündigungsschreiben erzählt die Ausstellung die Geschichte der jüdischen Familie Jesuran, die durch halb Europa führt.

2017 besuchte ein Nachfahre das Haus in Nürnberg, von dem aus seine Großeltern 1933 vor den Nationalsozialisten geflohen sind. Aus dieser Begegnung entstand ein Comic über die Familie, der in mehr als 30 Sprachen und Dialekten publiziert wurde. Am 25. September findet eine Lesung zum Comic in der Stadthalle statt.

Veranstalter sind der Verein DITIB Türkische islamische Gemeinde zu Wangen im Allgäu, die Ayyildiz Moschee und Nordkurve Kulturförderverein e.V., die Integrationsbeauftragte der Stadt Wangen und die Stadtbücherei. Die Veranstaltung wird gefördert vom Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei besichtigt werden. Diese sind dienstags und donnerstags, 11 bis 18.30 Uhr, mittwochs und freitags von 9 bis 18.30 Uhr sowie an Samstagen von 9 bis 13 Uhr.