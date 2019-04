Walter Patschke „möchte die 40 voll machen“

Bei der Hauptversammlung des Partnerschaftsverein Wangen am vergangenen Donnerstag ist Walter Patschke einstimmig erneut zum Gesamtvorsitzenden der beiden Sektionen La Garenne-Colombes und Prato gewählt worden. Unter der Leitung von Hermann Spang, der im Partnerschaftsverein sowohl Beirat für La Garenne als auch für Prato ist, wurden die neuen „alten“ Vorsitzenden einstimmig gewählt. Roswitha Braunmiller bleibt wie gehabt die stellvertretende Vorsitzende des Gesamtvereins.

Einmal mehr erinnerte Walter Patschke die Anwesenden daran, dass ein vereintes Europa nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden darf. Umso wichtiger sei daher die Freundschaft und Begegnung mit den Wangener Partnerstädten La Garenne-Colombes und Prato. Es sei ein kleiner Beitrag, um das Miteinander in Europa zu erhalten, so Patschke. Und dafür wurden im letzten Jahr zahlreiche Besuche und Austausche organisiert. Im März seien 20 Schüler aus La Garenne-Colombes nach Wangen gekommen. Man habe Ausflüge unternommen, gemeinsam Fußball geschaut und sich schließlich weinend am Bahnhof verabschiedet, so erzählte die „französische“ Beirätin Sabine Braunmiller ihre Eindrücke. Zahlreiche gezeigte Bilder dokumentierten die Besuche von und zu den Partnerstädten.

Ein besonderer Höhepunkt im Jahr 2018 war das 30-jährige Jubiläum,und der aus diesem Anlass organisierte Staffellauf von Wangen nach Prato. Oberbürgermeister Michael Lang nahm ebenfalls daran teil und erzählte an diesem Abend noch einige Begebenheiten, an die er sich gerne und mit einem Lächeln erinnerte. „Das war keine Laufstaffel, das war ein Traininglager“ scherzte er. Ein besonderes Erlebnis sei der Weg durch die Via Mala und hinauf zum Splügenpass gewesen, wo man im Schnee versunken sei. Und da die französische Abteilung im Jahr 2020 das 40-jährige Jubiläum feiert, plane Lang schon die Tour nach La Garenne-Colombes. „Wir transportieren den europäischen Gedanken sinnbildlich durch unseren Sport“ , sagte er.

Europa-Ehrenkunde für Gemeinschaftswerk

Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2018 war die Verleihung der Europa-Ehrenurkunde, die Paolo Fissi (Prato) und Ansgar Friemelt, Ehrenmitglied des Partnerschaftsvereins Wangen, entgegennehmen durften. Denn anlässlich der 30-jährigen Partnerschaft hat Fissi die Melodie einer Jubiläumshymne komponiert, und Ansgar Friemel hat den Text dazu verfasst. Sechs Strophen davon sind auf Deutsch und drei auf Italienisch. Das Forum Internationale Partnerschaft verlieh die Urkunde an Fissi und Friemelt und sprach darin von einem außergewöhnlichem, möglicherweise einmaligem Gemeinschaftswerk.

Beide Sektionen, sowohl die französische als auch die italienische, haben auch für dieses Jahr wieder ein mannigfaltiges Programm geplant. Neben dem Schüleraustausch beider Städte sind Konzerte sowie zahlreiche sportliche und kulturelle Veranstaltungen geplant. Patschke machte darüber hinaus auf den Europa-Tag Wangen aufmerksam, der am 10. Mai in der Evangelischen Wittwaiskirche stattfindet. „Europa bewegt“, ist das Thema und soll mit Gesprächen, verpackt in ein Drei-Gänge-Menü, zu einem besonderen kulinarischen und zugleich informativen Abend mit illustren Rednern werden, verspricht Patschke.