Waldner übernimmt die Firma HAS Technologie

Die Waldner Unternehmensgruppe mit Sitz in Wangen übernimmt die Firma HAS Technologie GmbH. Waldner erhofft sich durch die Erweiterung um den Elektrotechnikspezialisten aus Bodnegg seinen Kundenkreis zu erweitert. Damit wächst das Unternehmen weiter. Die Übernahme fand, wie Waldner am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gab, bereits Ende Juli statt.

Nicht die einzige Erweiterung

Die Waldner Unternehmensgruppe entwickelt und produziert Abfüllanlagen, Prozessanlagen, Labore und Lernräume als individuelle Lösungen. Sie ist dabei unterschiedlichen Branchen von Pharma über Forschung und Entwicklung bis hin zu Lebensmittel und Tiernahrung aktiv. Weltweit arbeiten rund 1600 Menschen bei Waldner. Bereits 2014 war Waldner gewachsen und hatte damals das Hohenloher Spezialmöbelwerk übernommen. Im vergangenen Jahr erweiterte die Unternehmensgruppe ihre Aktivitäten in Indien und schloss sich mit der auf Stahlmöbel spezialisierten Firma GD Lab Solutions Pvt. Ltd. zusammen.

Die Waldner Unternehmensgruppe sieht sich mit ihrem Produkt- und Leistungsportfolio gut aufgestellt. Mit der Übernahme der HAS Technologie zum 26. Juli stärke man nun die Grundlage für weiteres Wachstum und nachhaltigen Erfolg, teilt das Unternehmen mit. „HAS ist bereits seit vielen Jahren enger Partner von Waldner Process Systems und ergänzt Waldner Produkte, insbesondere durch Automatisierungslösungen.“

53 Mitarbeitende

HAS Technologie wurde laut Pressemitteilung 1999 gegründet und ist auf innovative Lösungen im Bereich der Steuerungs-, Automatisierungs- und Elektrotechnik spezialisiert. Kernbereiche sei die Entwicklung von Hard- und Softwarelösungen, mit denen hochkomplexe Produktionsprozesse unterstützt würden – von der Planung, über die Realisierung bis hin zur lebenslangen Wartung. Mit 53 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von über acht Millionen Euro jährlich. Waldner Process Systems verzeichnet eigenen Angaben nach deutliches Wachstum und eine steigende Nachfrage.

„Vor allem der Fokus auf die Branchen Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie sowie Universitäten und Forschungszentren macht den Zusammenschluss für Waldner besonders interessant“, teilt Waldner mit. Gemeinsam mit HAS sollen künftig, basierend auf den in beiden Unternehmen vorhandenen Geschäftsverbindungen, neue Kundenbeziehungen aufgebaut werden. Das Leistungsspektrum im Bereich Automatisierungssysteme und Anlagenbau werde deutlich erweitert. Synergieeffekte sollen die Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich stärken.

Jochen Eißler tritt in die HAS-Geschäftsführung ein

Die HAS Technologie operiert laut Pressemitteilung eigenständig innerhalb der Waldner Unternehmensgruppe. Allerdings gibt es personell eine Änderung: Zusätzlich zum bisherigen Geschäftsführer Hans Peter Blum tritt Jochen Eißler (Process Systems) in die Geschäftsführung der HAS Technologie ein.