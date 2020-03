Waldner ehrt Jubilare und Leistungsträger

In der Wangener Badstube sind Jubilare und Leistungsträger der Unternehmensgruppe Waldner zusammengekommen, um gemeinsam für ihre Leistung und ihr Engagement geehrt zu werden. Aus der Waldner „Jubilarehrung“ wurde der Waldner „Ehrenabend“, wie die Firma weiter mitteilt.

Geehrt werden jetzt nicht mehr nur Jubilare, die 25 oder 40 Jahre im Unternehmen arbeiten, sondern auch Leistungsträger und somit stellvertretend für die zahlreichen Mitarbeiter, die täglich mit ihrem Engagement das Unternehmen ein Stück weiterbringen. „Waldner befindet sich in einer Phase der rapiden Veränderung. Wir üben agile Arbeitsweisen, kümmern uns um Prozesse, Datamanagement, Digitalisierung, Innovationen und vieles Mehr. Um dem großartigen Engagement der Vielen Rechnung zu tragen, die all dies bewerkstelligen, werden wir künftig diesen Ehrenabend ausrichten“, erläutert Stephan SchaaleCFO der Waldner Holding, das neue Konzept der Feier. Stellvertretend für alle seien in diesem Jahr zwölf Leistungsträger ausgewählt worden, die für ihren persönlichen Einsatz geehrt werden. Auch Jörg Waiblinger, Beiratsvorsitzender der Waldner Unternehmensgruppe, hob in seiner Ansprache hervor, wie sehr bei Waldner alle zusammenstehen und gemeinsam notwendige Projekte und Herausforderungen angehen und tragen.

40 Jahre Betriebszugehörigkeit: Karl-Heinz Albrecht, Mario Cientanni, Hubert Englbrecht, Sylvia Häufle, Josef Heim, Claus Magin, Norbert Schorer, Michael Sigg, Armin Stärk,

25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Bruno Albrecht, Klaus Drößler, Siegbert Glöggler, Andrea Gröber, Rudolf Halder, Simone Jungblut, Mustafa Kamis, Martin Klebusch, Martin Kramer, Silke Mangelsdorf, Christof Mariner, Holger Matthes, Johannes Prinz, Andreas Schleef, Bernd Schmalz, Ingo Sippl, Christian Stauber, Hans-Joachim Sünder, Werner Uttikal, Ralf Wierer, Andreas Wölk.

Und zur Auswahl als Leistungsträger: Wilfried Binder, Manuel Bischofberger, Veneta Boykova, Gerhard Buemann, Bruno Gmünder, Andreas Kieble, Heiko Lakies, Matthias Locher, Bernd Maier, Jürgen Preuschl, Hans-Peter Rasch, Isabel Spöri und Robert Weber.