Waldakademie Wangen startet mit erster Veranstaltung

Dass der Wald tolle Fotomotive liefern kann, dürfte bekannt sein. Die Makroaufnahmen, die Michael Hofmann rund um den Blausee gemacht hat, bestätigen dies in eindrucksvoller Weise. Hofmann gehört zum Vorstand der „WaldAkademie Wangen“, die waldpädagogische Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet. Die erste Veranstaltung ist am 4. Juli, von 8 bis 11 Uhr, am Blausee geplant. Zum Auftakt geht es um „Die Sprache der Vögel“, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Zusätzlich hat sich die Waldakademie demnach zusammen mit dem Familienzentrum Schomburg entschieden, in den Sommerferien ein Ferienprogramm anzubieten. Der gemeinnützige Verein hat für eine Grundausstattung mit Lupen, Schnitzmesser, Sägen oder Regenschutz-Segel zudem eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Infos zum Verein und zur Anmeldung für die Veranstaltung gibt es unter www.waldakademie-wangen.de oder unter Tel. 07522 / 9130031.