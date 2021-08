Wagen überschlägt sich

Mutmaßlich überhöhte Geschwindigkeit in einer Kurve dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Autofahrer am Mittwoch gegen 21.30 Uhr während seiner Fahrt von Kißlegg nach Wangen von der Kreisstraße abkam und sich mit seinem VW überschlug. Kurz vor Beutelsau verlor er nach Angaben der Polizei die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts in eine Wiese. Der 19 Jahre alte Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin konnten sich aus dem Wagen befreien. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An dem VW entstand Totalschaden von etwa 5000 Euro.