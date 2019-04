VW-Bus touchiert Leitplanke: Zeugen gesucht

Ein VW-Bus hat am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen dem Herfatzer Tunnel und dem Parkplatz Ettensweiler die Mittelleitplanke touchiert. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Der Fahrer gab der Polizei an, dass er bei einem Überholvorgang einem anderen Fahrzeug ausweichen musste. Bei diesem Fahrzeug, welches nach Angaben der Beamten vom Sonntag nach dem Vorfall weiterfuhr, handelt es sich vermutlich um einen dunkelfarbenen Geländewagen.