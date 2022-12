Vorweihnachtliche und poppig-jazzige Chormusik erklingt

Der regional und überregional bekannte Ravensburger Pop- und Jazzchor, Voice Affair, ist am Samstag, 17. Dezember, um 20 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Wangen zu Gast. Die etwa 25 Sängerinnen und Sänger bestreiten in diesem Jahr das Weihnachtskonzert des Jazzpoint Wangen. Teils mit Combobegleitung, teils a cappella präsentiert der Chor unter der Leitung von Kristina Stary (Foto: Chor)eine Mischung aus vorweihnachtlich orientierter Musik und Stücken aus dem aktuellen Programm. Das heißt, eine Hälfte lang wird eher besinnlicher Gesang erklingen, in der anderen wird es durchaus fetziger zugehen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789.